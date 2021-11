Rekordauktion in New York

Rekordauktion in New York :

Rekordauktion in New York : Dieser Mann gehört ins Museum

Das Getty Museum hat bei Christie’s in New York ein Gemälde von Gustave Caillebotte ersteigert – für 53 Millionen Dollar. Das ist ein neuer Spitzenwert für den Maler. Auch ein Aquarell von Van Gogh stellte einen Rekord auf.

Das Getty Museum in Los Angeles hat bei Christie's in New York Gustave Caillebottes Gemälde „Jeune homme à sa fenêtre“ aus dem Jahr 1976 für 53 Millionen Dollar (mit Aufgeld) ersteigert. Damit wurde ein neuer Auktionsrekord für ein Werk des 1848 geborenen Künstlers erzielt, der seinen bisherigen, 2019 bei Christie's in London erzielten, weit überbietet. Damals waren 22 Millionen Dollar für das Gemälde „Chemin montant“ von 1881 gezahlt worden, das ein Paar beim Spaziergang zeigt.

Caillebottes „Junger Mann am Fenster“ kam gemeinsam mit 22 anderen Gemälden aus der Sammlung des texanischen Ölmagnaten Edwin Cox zum Aufruf, der bis zu seinem Tod 2020 die Werke über Jahrzehnte in seinem Besitz hatte, darunter auch Arbeiten von Vincent van Gogh and Edgar Degas. Insgesamt erzielte die Versteigerung seiner Sammlung 332 Millionen Dollar brutto.

Dazu trug auch ein Aquarell aus dem Jahr 1888 von Van Gogh bei: Das Bild »Meules de blé«, das Heuhaufen in Arles zeigt, war im Zweiten Weltkrieg von den nationalsozialistischen Besatzern Frankreichs beschlagnahmt worden, galt lange als verschollen und war erst in den Siebzigerjahren wieder aufgetaucht. Nun wurde es für 35,9 Millionen Dollar (mit Aufgeld) versteigert. Die obere Taxe lag bei 30 Millionen. Für ein Aquarell Vincent van Goghs ist das eine Rekordsumme.