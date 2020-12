Corona-Infektion : Hat Macron nicht gut genug aufgepasst?

Der französische Präsident Emmanuel Macron am 16. Dezember bei einer Pressekonferenz mit Portugals Ministerpräsident in Paris Bild: AFP

Kurz nach Bekanntgabe seines positiven Corona-Testergebnisses nahm der französische Präsident per Videoübertragung an einer Konferenz zur Entwicklungshilfe teil. Emmanuel Macron habe sich nach Auftreten der ersten Symptome testen lassen und werde jetzt sieben Tage in Isolation bleiben, teilte der Elysée-Palast mit. Bis spät in die Nacht hatte Macron am Mittwoch mit den Spitzen seiner Partei La République en marche (LREM) und des Bündnispartners Modem im Elysée-Palast zu Abend gegessen. Wie das Nachrichtenmagazin „Le Point“ berichtete, löste sich die Runde gegen 0.30 Uhr auf. Macron sei vollkommen fit gewesen. Es hieß, er habe erst in der Nacht Symptome gespürt.

Michaela Wiegel



Unter den zehn Gästen des Präsidenten waren Premierminister Jean Castex, Fraktionschef Christophe Castaner, der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, Parteichef Stanislas Guérini, der frühere Justizminister François Bayrou und Elysée-Generalsekretär Alexis Kohler. Aber nur Castex und Ferrand gelten als Kontaktpersonen, weil sie in der Nähe des Präsidenten saßen. Die anderen Teilnehmer hätten den notwendigen Abstand gewahrt, hieß es.

Der Regierungschef ist in Quarantäne und musste die am Donnerstag geplante Vorstellung der Impfstrategie im Senat verschieben. Ein erstes Testergebnis sei negativ ausgefallen, teilte Castex’ Amt mit. LREM-Fraktionschef Castaner sagte am Donnerstag in der Nationversammlung: „Ich habe den Präsidenten gestern Abend gesehen, er war im normalen Zustand intellektueller Agilität, ohne irgendein Anzeichen.“ Castaner fügte hinzu, Macron werde seine Termine wahrnehmen, „aber vorsichtiger als gewöhnlich“.

Mangelnde Vorbildfunktion?

In Frankreich herrscht seit Dienstag eine strikte Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr. Die Menschen sind zudem angehalten, beim Essen nicht mehr als sechs Erwachsene um einen Tisch zu versammeln. Restaurants und Cafés sind bis mindestens 20. Januar geschlossen. Der Regierungschef hatte kürzlich angekündigt, er könne nicht garantieren, dass die Restaurants danach wieder öffneten, das hänge vom Infektionsgeschehen ab.

Die Abgeordneten der Linkspartei La France Insoumise nutzten die Covid-19-Erkrankung sofort, um dem Präsidenten eine mangelnde Vorbildfunktion vorzuhalten. Der LFI-Abgeordnete François Ruffin höhnte, Macron habe wohl nicht ausreichend aufgepasst. Ende Oktober hatte Parlamentspräsident Ferrand im Radiosender France Inter gesagt: „Wenn man erkrankt, dann hat man nicht ausreichend aufgepasst. Das ist keine Frage der Schuld, aber eine Frage der Verantwortung.“

Unklar ist, ob Macron schon beim EU-Gipfel am 10./11. Dezember ansteckend gewesen sein könnte. Auf Fotos am Ende der langen Verhandlungsnacht ist er ohne Mundschutz zu sehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wünschte Macron gute Besserung. Sie ließ mitteilen, dass sie nach dem EU-Gipfel negativ getestet worden sei. Der belgische Premierminister Alexander De Croo kündigte an, sich in Selbstisolierung zu begeben, da er mit Macron Kontakt gehabt habe. Der portugiesische Regierungschef Antonio Costa, der am Mittwoch zum Mittagessen im Elysée-Palast mit Macron zusammengekommen war, gilt ebenfalls als Kontaktperson.

Geburtstag in Isolation

Die Teilnehmer des von Macron zu Wochenbeginn ausgerichteten Mittagessens zum 60. Bestehen der OECD, der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, EU-Ratspräsident Charles Michel und OECD-Generalsekretär Angel Gurria, müssen ebenfalls in Quarantäne. EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen schickte Macron Genesungswünsche, auch der britische Premierminister Boris Johnson, der selbst im Frühjahr auf der Intensivstation mit der Viruserkrankung gekämpft hatte, wünschte seinem „Freund“ schnelle Genesung.

Frankreich hat während eines strikten Lockdowns zwischen Ende Oktober und Ende November das Infektionsgeschehen deutlich verlangsamt. Ende Oktober lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei 60.000. Am Mittwochabend wurden 17.615 Neuinfektionen gemeldet. Das angepeilte Ziel, zum 16. Dezember die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf weniger als 5000 zu senken, ist damit aber verfehlt worden. Der R-Wert lag bei 0,83.

In seinem jüngsten Interview mit der Redaktion „Brut“ hatte Macron gerade die jüngeren Franzosen zu Vorsicht aufgrund des weiterhin aktiven Infektionsgeschehens gemahnt. „Das wird noch ein paar Wochen, vielleicht einige Monate dauern“, warnte Macron, der seinen 43. Geburtstag am Montag in Isolation verbringen muss. Eine Reise in den Libanon sagte er ab.