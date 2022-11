Kampf gegen Inflation : Bank of England macht größten Zinsschritt seit gut dreißig Jahren

Nach der amerikanischen Notenbank hebt nun auch die Bank of England die Zinsen weiter an. Die Notenbanker rechnen mit einer längeren Rezession.

In Großbritannien hat die Notenbank im Kampf gegen die Inflation den Leitzins auf 3 Prozent erhöht und zugleich eine Rezession bis Mitte 2024 vorausgesagt. Der Zinsschritt um 0,75 Punkte war der größte seit gut dreißig Jahren. Zwei der neun Mitglieder des geldpolitischen Komitees der Bank of England (BoE) stimmten für eine geringere Erhöhung des Leitzinses. Am Devisenmarkt zeigte sich das Pfund am Donnerstag schwach. Gegenüber dem Dollar verlor es schon vor dem Zinsschritt etwa 1,3 Prozent auf 1,12 Dollar. Auch gegenüber dem Euro tendierte das Pfund mit minus 0,7 Prozent etwas schwächer und kostete 1,15 Euro.

Die Inflationsrate im Königreich lag zuletzt knapp über 10 Prozent und soll im Schlussquartal dieses Jahre laut BoE-Prognose auf 11 Prozent steigen. Um die Teuerung wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu drücken, seien weitere Zinsschritte notwendig, schrieb die Notenbank. Die Markterwartung von 5,25 Prozent Leitzins im nächsten Jahr sei aber zu hoch. Der Zinsschritt vom Donnerstag war der größte seit 1989, abgesehen von einem kurzzeitigen noch größeren Zinssprung vor der Währungskrise des „Schwarzen Mittwoch“ 1992, als Großbritannien einen Pfundabsturz abzuwenden versuchte.

Notenbank erwartet längere Rezession

Die Notenbank-Ökonomen erwarten eine längere Rezession in Großbritannien. Im Jahr 2023 und im ersten Halbjahr 2024 werde die Wirtschaftsleistung sinken, heißt es in der neuen Prognose, die aber zugleich von einem erheblich unsicheren Ausblick spricht. Zuletzt hatte Notenbank-Gouverneur Andrew Bailey beklagt, dass die Geldpolitik quasi „blind“ entscheiden müsse, weil die Details der künftigen Fiskalpolitik nach dem chaotischen Regierungswechsel in London nicht klar seien.

Finanzminister Jeremy Hunt legt am 17. November seinen Budgetentwurf vor, der ein Haushaltsloch von 40 bis 50 Milliarden Pfund schließen soll. Unter seinem Vorgänger Kwasi Kwarteng hatte es große Finanzturbulenzen rund um ein verunglücktes schuldenfinanziertes Steuerentlastungspaket gegeben. Die Notenbank musste intervenieren, um den Anleihemarkt zu beruhigen.

Anleihebestand von 838 Milliarden Pfund

Nun hat die Bank of England seit Anfang November mit dem Abbau ihres Anleihebestandes begonnen, der durch jahrelange Käufe auf 838 Milliarden Pfund gewachsen war. In den ersten zwölf Monaten wird sie für etwa 40 Milliarden Pfund Anleihen verkaufen und zusätzlich auslaufende Papiere nicht ersetzt. Obwohl die Notenbank jetzt als Verkäufer von Papieren auftritt, blieb der Markt ruhig. Die Renditen der zehnjährigen Staatspapiere sind in den vergangenen Wochen tendenziell etwas gesunken und liegen bei 3,5 Prozent.