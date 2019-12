Angriff auf Militärstützpunkt : Saudi-arabischer Soldat warf Amerika „Verbrechen gegen die Menschheit“ vor

Am Freitag hat ein saudi-arabischer Soldat bei einem Angriff auf ein Militärstützpunkt in Florida drei Menschen erschossen. Zuvor hatte er Amerika im Internet scharf kritisiert: Das Land sei zu einer „Nation des Bösen“ geworden.

Der saudi-arabische Soldat, der am Freitag auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in Florida drei Menschen erschossen hat, hat zuvor die Vereinigten Staaten mit scharfen Worten kritisiert. Er sei „gegen das Böse, und Amerika als Ganzes ist zu einer Nation des Bösen geworden“, erklärte der Schütze laut dem auf die Überwachung extremistischer Websites spezialisierten Unternehmen SITE.

„Ich bin nicht gegen Euch als Amerikaner, ich hasse Euch nicht wegen Eurer Freiheiten, ich hasse Euch, weil Ihr jeden Tag Verbrechen nicht nur gegen Muslime, sondern auch gegen die Menschheit unterstützt, finanziert und begeht“, zitierte SITE den Schützen, dessen Name mit Mohammed al-Schamrani angegeben wurde.

Der Angehörige der saudiarabischen Luftwaffe hatte sich zum Training auf dem Marinefliegerstützpunkt Pensacola im Bundesstaat Florida aufgehalten. Er eröffnete am Freitagmorgen in einem Gebäude mit Unterrichtsräumen das Feuer. Er wurde schließlich von eintreffenden Polizisten gestellt und erschossen. Bei dem Feuergefecht wurde einer der Polizisten am Arm und ein weiterer am Knie verletzt. Insgesamt gab es acht Verletzte.

Auf der Militärbasis im Süden der USA sind 16.000 Militärangehörige und mehr als 7000 Zivilisten stationiert. Pensacola ist ein wichtiges Ausbildungszentrum der Marine und Stützpunkt einer Kunstflugstaffel der US-Navy. Ausgebildet werden auch hunderte ausländische Soldaten, unter anderem aus Saudi-Arabien, einem wichtigen Rüstungspartner der USA.