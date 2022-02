Angriff auf die Ukraine: Zwischen Trümmern und Molotow-Cocktails

In Kiew und anderen ukrainischen Städten gibt es weiterhin schwere Gefechte. Viele Ukrainer flüchten sich in die Nachbarländer. Das Geschehen in Bildern.