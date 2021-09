Landwirtschaft : Wir brauchen eine Fleischwende

Was haben die Länder Vietnam, Singapur, Brasilien, Argentinien, Südafrika und Südkorea gemeinsam? Sie zählen zu jenen Ländern, die nach Gesprächen mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium über den Handel mit verarbeiteten und behandelten Schweineprodukten der Aufhebung der Exportsperre nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland vor einem Jahr zugestimmt haben: Sie kaufen wieder. Doch das Fleisch als Produkt der deutschen Landwirtschaft hat weiterhin große Zukunftsprobleme. Denn deutsche Landwirtschaft, das heißt auch 2021 noch immer: massenhafte Tierproduktion, die nicht nur dazu dient, die deutsche und vielleicht noch Teile der europäischen Lebensmittelversorgung sicherzustellen.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner trägt bei jedem neuen Zugeständnis bäuerlicher Fleischproduktion hinsichtlich des Tierwohls mantraartig die Mahnung vor, „wir“ müssten doch die Ernährung „unserer“ Bevölkerung „sicherstellen“ – als wäre es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder als hätte die Pandemie nicht nur die deutsche Abhängigkeit von internationalen Pharmakonzernen aufgezeigt, sondern auch Lebensmittelknappheit erzeugt. Aber wie passen Frau Klöckners warnende Worte eigentlich zu der Tatsache, dass sechzig Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen dem Futtermittelanbau dienen, also nicht unmittelbar der Produktion von menschlicher Nahrung?

Selbstverständlich müssen die Nutztiere, die wir essen, und jene, die wir exportieren, gefüttert werden. Aber müssen in Deutschland wirklich pro Kopf und Jahr knapp sechzig Kilo Fleisch verzehrt werden, wie der aktuelle Fleischatlas 2021 ausweist? Jeden zweiten Tag isst also jeder hierzulande im Durchschnitt ein Steak von dreihundert Gramm oder dessen Äquivalent. Es hat sich offensichtlich noch immer nicht die medizinische Erkenntnis verbreitet, dass diese Mengen aus ernährungsphysiologischer Sicht sehr bedenklich sind. Um es zugespitzt zu formulieren: Das Angebot an Billigfleisch erhöht das Krebsrisiko der deutschen Bevölkerung.

8,5 Millionen Tonnen beträgt die Schlachtmenge des vergangenen Jahres in Deutschland. Wenn 4,8 Millionen Tonnen hierzulande gegessen werden, was geschieht dann mit dem Rest, wird er exportiert? Es müsste sogar noch mehr sein, denn wir importieren ja auch. Behandelte und verarbeitete Produkte werden vermehrt ausgeführt, wohingegen der Transport lebender Tiere zunehmend reglementiert ist und letztes Jahr im Export und im Import um mehr als zehn Prozent abgenommen hat. Vermutlich sind strengere Auflagen die Ursache: Nach vierzehn Stunden muss der Transport für eine Stunde unterbrochen werden, um die Tiere mit Wasser, Futter und Bewegung zu versorgen. Danach darf der Transport weitere vierzehn Stunden fortgesetzt werden. Geht es noch weiter, sind 24 Stunden Pause einzulegen.

Viehhalter berufen sich auf argentinische Steaks

Nicht alle, sondern nur manche Bundesländer haben den Transport lebender Tiere ins weiter entfernte Ausland verboten, weswegen Landwirtschaftsunternehmen, die lebende Rinder nach Marokko verkaufen, die Tiere erst in ein anderes Bundesland schicken, damit sie von dort auf den Weg nach Afrika geschickt werden können. Tiererzeuger halten dagegen, wir importierten schließlich auch neuseeländisches Lamm und argentinische Steaks, und außerdem verstünden deutsche Viehhalter ihr Geschäft besonders gut und seien darum so erfolgreich: Angebot und Nachfrage regelten auch den Fleischmarkt. Mögen die Thesen wissenschaftlicher Tierethiker und von Biologen auch dagegen sprechen, das Tier gilt juristisch als Sache, und das ist im Prinzip die Grundlage von Mastställen, in denen Tausende von Tieren auf engstem Raum und mit Medikamentenzufuhr zum Schnitzel reifen.