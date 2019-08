Aktion startet : Machen Sie mit bei „Deutschland spricht“!

Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle neigen dazu, uns mit anderen Menschen zu umgeben, die einer ähnlichen Meinung sind wie wir. Das trifft für den persönlichen Umgang zu, und ganz bestimmt gilt es für das Verhalten im Netz. Die einen mehr, die anderen weniger – ein jeder bewegt sich in Filterblasen mit oftmals unzureichender Durchlässigkeit. Die Folge: Man richtet sich in liebgewonnenen Ansichten ein, ignoriert andere Standpunkte oder kanzelt diese gar als falsch ab. Der Ton in manchen Debatten ist deshalb unversöhnlich, teilweise unerträglich geworden. In anderen Fällen findet einfach kein Austausch mehr statt. Die eigenen Überzeugungen werden nicht mehr am Gegenüber geprüft oder in Frage gestellt.

Der Dialog, der für eine Demokratie unabdingbar ist, stirbt. An die Stelle von Empathie tritt Unverständnis und schließlich eine Härte der Unversöhnlichkeit, die in verbale oder sogar körperliche Gewalt ausufern kann. Das gilt zum Beispiel auch für Debatten zwischen Ost- und Westdeutschen. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist ein Blick auf die noch immer bestehenden Unterschiede der Regionen und der Einstellungen der dort jeweils lebenden Menschen besonders interessant.

Das hat erst jüngst wieder eine Analyse des Instituts für Demoskopie Allensbach für die F.A.Z. eindrucksvoll gezeigt: 36 Prozent der Westdeutschen, aber 48 Prozent der Ostdeutschen stellen Ostdeutschland eine negative Prognose; sie sind überzeugt, dass sich die Lage in Ostdeutschland in den nächsten Jahren ungünstig entwickeln wird. Dramatisch unterschiedlich fällt die Beurteilung der Lebensverhältnisse aus: 74 Prozent der Ostdeutschen und 43 Prozent der Westdeutschen konstatieren große oder sehr große Unterschiede der Lebensbedingungen in Ost und West. Die überwältigende Mehrheit ist überzeugt, dass die beruflichen Chancen für junge Menschen im Westen besser sind als im Osten.

Das bleibt nicht ohne Konsequenzen: Die Bevölkerung in Ostdeutschland nahm seit 1990 um 2,2 Millionen ab, bei den unter 60-Jährigen sogar um 3,5 Millionen, die Zahl der 60-Jährigen und Älteren nahm aber um 1,3 Millionen zu. Die Prognosen des Statistischen Bundesamtes lassen für die nächsten Jahre eine Beschleunigung dieser Entwicklung erwarten. Zwangsläufig beeinflusst der Wegzug Jüngerer die Lebensbedingungen, die Attraktivität als Standort, die Infrastruktur und das Lebensgefühl.

Unterschiedliche Ansichten, kaum Dialog

Beschreiben Ostdeutsche und Westdeutsche die Probleme in ihrem unmittelbaren Umfeld, fällt die Bilanz gewiss auch deshalb unterschiedlich aus: Im Westen wird vor allem über hohe Mieten und Immobilienpreise geklagt, über die Verkehrsdichte, den unzureichend ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und die hohen Lebenshaltungskosten. Probleme in Ostdeutschland sind nach der Analyse von Allensbach mit Ausnahme des öffentlichen Nahverkehrs andere: 57 Prozent der Ostdeutschen klagen über einen Ärztemangel in ihrer Region, 54 Prozent darüber, dass gut ausgebildete Arbeitskräfte nicht in der Region bleiben, sondern abwandern; 43 Prozent ziehen das Fazit, dass es in ihrer Gegend für junge Leute nicht attraktiv sei, 42 Prozent, dass generell viele die Region verlassen.