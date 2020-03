Mehrfachansteckung möglich? : Dem Coronavirus wird inzwischen alles zugetraut

Für den gefährlichen Anstieg der emotionalen Fieberkurve in Sachen Covid-19 sind nicht nur Verschwörungstheoretiker, sondern nicht unwesentlich auch wissenschaftliche Quellen verantwortlich, wie die Berichte über vermeintliche Zweitinfektionen mit dem neuen Coronavirus zeigen. Kann sich ein Patient, der genesen ist, ein zweites oder gar drittes Mal anstecken – und damit auch als Virusüberträger wieder unterwegs sein? Was das bedeuten würde für den weiteren Verlauf der Pandemie weltweit, lässt sich leicht ermessen. Das ohnehin schon hochinfektiöse Virus käme möglicherweise in Schüben – mindestens in zwei Schüben also bei einer einmaligen Reinfektion – wieder. Und die Isolationsmaßnahmen mit einer zweiwöchigen Quarantäne wären als Waffe zur Eindämmung endgültig stumpf.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Das neue Sars-CoV-2-Virus würde damit allerdings auch eine uralte Erfahrung der Medizin und Immunologie ad absurdum führen: Wer infiziert war und genesen ist, sollte demnach genügend Antikörper gebildet haben, um zumindest eine gewisse Zeit lang vor einer weiteren Infektion geschützt zu sein.

Fahrt aufgenommen hatte die Wiederansteckungsthese unter dem Stichwort Reinfektion schon vor Wochen. Damals kursierten Gerüchte um Reinfektionen in China, als japanische Mediziner schließlich von einer Covid-19-Patientin im Land berichteten, die in der Klinik nach einem PCR-Virus-Test als genesen eingestuft und entlassen wurde. Die Frau wurde von Ende Januar an im Krankenhaus mit milden Symptomen behandelt und schließlich eine Woche später als geheilt entlassen – obwohl sie immer noch hustete. Danach fiel ein Virus-Test am 6. Februar negativ aus. Eine Woche später war sie nach eigenen Angaben symptomfrei. Zwei Wochen später ging sie wieder zum Arzt, weil sie Hals- und Brust­schmerzen hatte. Sie wurde abermals positiv auf Sars-CoV-2 getestet und erkrankte auch schwer.

Das genügte, um auch Mediziner und Forscher endgültig zu interessieren. Nun ist an diesem Wochenende im Journal der amerikanischen Medizinervereinigung „Jama“ eine Studie chinesischer Forscher des Zhongnan Hospital of Wuhan-Universität veröffentlicht worden, die in die gleiche Kerbe wie der japanische Bericht schlägt: Vier genesene Covid-19-Patienten waren den angelegten Kriterien zufolge als genesen einzustufen – für länger als drei Tage kein Fieber, überwundene Atemwegssymptome, Verbesserung in CT-Bildern der Lunge, zwei aufeinanderfolgende negative PCR-Tests mit mindestens einem Tag Abstand. Die Patienten führten die Quarantäne auf Anweisung fünf Tage zu Hause fort. Fünf bis 13 Tage nach der Feststellung der Genesung waren neuerliche, mindestens zweimal hintereinander ausgeführte PCR-Tests positiv.