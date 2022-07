Zukunftslabor Lindau 2022 : Kluge Stoffe in 2D

Als Konstantin Novoselov und sein Kollege Andre Geim vor nunmehr 18 Jahren an der University of Manchester mit einem Streifen Klebeband winzige Flocken von einem Stück Graphit ablösten und unter dem Tunnelmi­kroskop genauer betrachteten, machten sie nicht nur eine bahnbrechende Entdeckung, sie läuteten zugleich eine neue Ära in der Materialforschung ein. Denn die beiden Forscher hielten den ersten Werkstoff in den Händen, dessen Atome ein zweidimensionales perfektes kristallines Gitter aufspannten, und zwar in Form eines Wabenmusters: Graphen.

Obwohl nur aus Kohlenstoffatomen aufgebaut, zeigten schon die ersten Proben dieses Stoffes ungewöhnliche physikalische Eigenschaften, wie man sie bis dahin von keinem anderen Material kannte: fester als Stahl, so biegsam wie Gummi und so transparent wie Glas. Graphen kann Wärme und elektrischen Strom besser leiten als ein Kupferdraht. Mittlerweile lässt es sich sogar in einen Dauermagneten und in einen Supraleiter verwandeln.

Das „Wundermaterial“ schien für zahlreiche Hightech-Anwendungen wie geschaffen, etwa für flexible Displays, schnellere Transistoren und empfindlichere Sensoren, bessere Batterien und leichtere Fahrzeug- und Flugzeugteile oder vieles mehr. Und die Erwartungen sind nicht enttäuscht worden, wie Novoselov, der für diese Entdeckung 2010 zusammen mit Geim den Nobelpreis für Physik erhielt, in seinem diesjährigen Vortrag in Lindau berichtete (hier geht es zum Video). In vielen Lithium-Ionen-Akkus und Superkondensatoren hat Graphen bereits Graphit als Anodenmaterial ersetzt, in einigen Handys wird Graphen für Displays, Touchscreens oder als Wärmeschutz verwendet. Auch in einigen Pkw-Modellen ist das 2D-Material zur Verbesserung des Lärmschutzes unter der Motorhaube verbaut. Graphen wird aufgrund seiner optoelektronischen Eigenschaften beispielsweise als Lichtsensor in Infrarotkameras und Nachtsichtgeräten verwendet. Das Material hat sich laut Novoselov auch als effizientes Filtermaterial erwiesen und lässt sich zum Entsalzen von Meerwasser nutzen.

Die zahlreichen Anwendungen sind heute möglich, weil bei der Graphen-Herstellung enorme Fortschritte erzielt worden sind. So lässt sich die besondere Kohlenstoff-Form mittlerweile mithilfe verschiedener Verfahren in großen Mengen produzieren, je nach Anwendung in einer entsprechenden Qualität. Vielseitig ist auch die Art und Weise, wie sich das Material verarbeiten lässt. So kann Graphen mittlerweile wie Tinte auf jede beliebige Oberfläche aufgedruckt werden, um so zum Beispiel Graphenbauteile in den unterschiedlichsten Formen schnell und einfach zu vervielfältigen. Forscher um Novoselov haben in Manchester ein Verfahren ersonnen, mit dem sich winzige RFID-Etiketten aus Graphentinte drucken und in großer Stückzahl produzieren lassen. RFID-Antennen sind zentral für die Industrie 4.0: Sie erlauben es, Objekte automatisch und berührungslos mit Radiowellen zu identifizieren und zu lokalisieren. Vertrieben werden die Graphen-Etikette mittlerweile von einem britischen Start-up in Manchester in Serie produziert.

Intelligente Materialien zeigen neue Funktionalitäten

Aber Graphen ist bei Weitem nicht das einzige bekannte 2D-Material, das Novoselov und seine Kollegen im Blick haben. Inzwischen sind noch weitere Elemente bekannt – darunter Silizium, Germanium und Bor – sowie zahlreiche Halbleiter-Verbindungen wie Molybdänsulfid, Wolframselenid oder Bornitrid, aus denen ebenfalls dünne Schichten mit einer Wabenstruktur produziert werden können. Novoselov schätzt, dass mehrere Dutzend anderer 2D-Verbindungen existieren, die mit einem großen Spektrum an elektrischen und magnetischen Eigenschaften aufwarten. Darunter befinden sich chemisch modifizierte Varianten von Graphen wie Fluorographen oder Graphan, bei dem etwa an jedem Kohlenstoffatom ein Wasserstoffatom sitzt.