Diabetes-Welle ein Jahr später : Nach Corona der Zuckerschock

Die Frage steht schon länger im Raum: Erhöht Covid-19 das Risiko, in den Wochen und Monaten nach einer Coronavirus-Infektion an Typ-1- oder Typ-2-Diabetes zu erkranken? Dass Störungen des Zuckerstoffwechsels während der akuten Infektion auftreten können, ist vielfach dokumentiert worden, aber was ist mit der Zeit danach? Gehört Diabetes neben Atemnot, chronischer Erschöpfung, anhaltendem Geschmacks- und Geruchsverlust, Konzentrationsschwäche und weiteren Beschwerden zu den Symptomen von Long Covid?

Zwei große Studien – eine aus Deutschland und eine aus den USA – sind dieser Frage nachgegangen. Beide zeigen, dass das Risiko, nach Covid-19 an Typ-2-Diabetes zu erkranken, steigt. Auch bei milden Verläufen. Nach der amerikanischen Studie müssen fast zwei von hundert Covid-Patienten damit rechnen, in den ersten zwölf Monaten nach der Infektion einen behandlungsbedürftigen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Das Risiko steigt offensichtlich mit der Schwere der Erkrankung und mit verschiedenen Risikofaktoren: Alter, Gewicht, Herz-Kreislauf-Leiden, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung. Beide Studien sind Kohortenstudien, die große Gruppen vergleichen und nur einen möglichen Zusammenhang aufzeigen, aber nicht beweisen. Die amerikanische Studie ist in der Fachzeitschrift „Lancet Diabetes & Endocrinology“ erschienen, die deutsche Studie in der Fachzeitschrift „Diabetologia“. Yan Xie und Ziyad Al-Aly werteten die Daten des „US Department of Veterans Affairs“ aus.