Wissenschaftler-Aufruf : Übergewicht im Fadenkreuz

Aktualisiert am

Mehr als hundert medizinische Organisationen und auch Publikationsplattformen wie die „Nature“-Gruppe haben sich in einer gemeinsamen Stellungnahme dem Aufruf von 36 Adipositas-Experten angeschlossen und „ein Ende der Stigmatisierung fettleibiger Menschen“ gefordert. Ausgangspunkt für die Initiative waren Beobachtungen, wonach dicke Menschen pauschal und häufig auch öffentlich fälschlicherweise als faul, träge und bar jeder Selbstkontrolle dargestellt würden.

Diese Stigmatisierung verschlimmere die psychischen Probleme und erschwere die Bekämpfung der Adipositas-Verbreitung zusätzlich. Mittlerweile gelten knapp die Hälfte der Menschen weltweit als übergewichtig bis adipös. Das Manifest soll dazu beitragen, die Fettsucht als Krankheit anzuerkennen und die Verunglimpfung insbesondere auch im Medizinbetrieb zu bekämpfen.

Durchaus aufklärerisch dürften dagegen Befunde gelten wie die in der Zeitschrift „mBio“ der amerikanischen Mikrobiologen-Vereinigung publizierten Ergebnisse, wonach Fettleibigkeit offenbar die Gefährlichkeit einer Influenza-Infektion verstärken könne. In Nagetierversuchen sei gezeigt worden, dass Schwergewichtigkeit dazu führt, dass man tiefer einatmet und viele der Grippeviren offenbar länger sowie in tieferliegenden Bereichen der Lungen überdauern und sich vermehren können.