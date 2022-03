Klimaforscher im Gespräch : Wie unser Planet seinen Frieden findet

Land unter in der Po-Ebene: Der Fluss Panaro in der Nähe von Modena nach Extremregenfällen. Bild: dpa

Herr Rockström, Klimawandel und Konflikte, auch Kriege und Energiefragen müssen mehr denn je zusammen verhandelt werden. Das ist eine Konsequenz aus dem neuen Teilbericht des Weltklimarats IPCC, und so haben Sie das kürzlich auch auf der Sicherheitskonferenz in München vertreten. Wie ist das in der Politik angekommen?

Um ehrlich zu sein, ich beneide die Politiker nicht dafür, welche Herausforderungen da auf sie warten. Auf ihrer Agenda gibt es so viele Krisen. Die geopolitische Stabilität in Europa sicherzustellen, die Volatilität der Energiepreise, der Niedergang von Demokratien, die Migrationskrisen und die Ausbreitung der Konfliktzonen, und dann haben wir eben noch diese Klimakrise im Nacken, das ist eine wirklich schwierige Lage. In dem aktuellen Sicherheitsbericht 2022, der bei der Münchner Konferenz behandelt wurde und der die Einschätzung des politischen Führungspersonals enthält, hat man den Klimawandel als Sicherheitsrisiko an allererster Stelle genannt. Höher noch als die Gefahr bewaffneter Konflikte – trotz der aktuellen Situation in Europa, die natürlich sofortige Reaktionen verlangt.