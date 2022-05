Manipulation der Massen : Wie Putins Propaganda Demokratien gefährdet

Die Idee, dass das neuartige Coronavirus aus einem amerikanischen Biolabor stammte, war schnell in der Welt. Schon bevor der erste Infektionsfall Deutschland erreichte, verbreitete der russische Fernsehsender Zvezda Überlegungen von „Experten“, das Virus sei von den Amerikanern entwickelt worden, entweder um Druck auf China auszuüben oder um amerikanischen Unternehmen Gewinne am Verkauf entsprechender Gegenmittel zu verschaffen. In kürzester Zeit war der Verdacht auch an anderen Stellen ausgeführt, auf russlandfreundlichen Nachrichtenseiten und in den sozialen Medien. Im Netz kursierten bald gefälschte Dokumente, Zitate und Korrespondenzen. Bereits im März war das Narrativ des amerikanischen Virus so verbreitet, dass seine Ursprünge kaum noch zurückverfolgt werden konnten.

So zumindest rekonstruierte das Außenministerium der Vereinigten Staaten im August 2020 die entsprechende russische Propagandakampa­gne in einem öffentlichen Report. Dessen erklärtes Ziel: die russische Propagandastrategie bekannt zu machen, um so die kollektive Resilienz gegenüber Desinformation und Propaganda zu erhöhen. Russlands Strategie ruhe demnach auf fünf verschiedenen Säulen: offiziellen Stellungnahmen des Kremls, staatlichen Medien, russlandfreundlichen Stellvertretermedien, sozialen Medien und der Verbreitung von Desinformation anhand von Cyberattacken. Im Zusammenspiel dieser Kanäle gehe es darum, eine große Zahl falscher Narrative zu schaffen und zu verstärken. Widersprüche zwischen diesen Narrativen seien dabei kein Nachteil. Vielmehr würde es dadurch jedem nur noch schwerer gemacht, die Wahrheit herauszufinden. Auch für den Einsatz der Narrative im Kontext neuer politischer Umstände ist die Variantenvielfalt von Vorteil. Erst kürzlich tauchte etwa die Idee der weltweit von Amerika betriebenen, gefährlichen Biolabore wieder auf, um den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu rechtfertigen – denn diese sei angeblich Testgelände für amerikanische Biowaffen.