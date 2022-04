Soziale Systeme : Die wahren Millionäre

Wie wird man Millionär, wenn man nicht schon reich geboren wird? Die Soziologie hat zur Beantwortung dieser Frage bisher wenig beigetragen. Das liegt zum einen am mangelnden Interesse – man erforscht eher Armut als Reichtum. Gesellschaftliche Ungleichheit gilt als ein Problem, weil zu vielen der Aufstieg verwehrt bleibt und nicht, weil es ganz oben schon ziemlich viele gibt, die einen Abstieg kaum fürchten müssen.

Zum anderen war es bisher ein Pro­blem der geringen Zahl an Millionären in der Bevölkerung und damit in den einschlägigen Datensammlungen, um über diese Einkommensgruppe zu belastbaren Aussagen zu kommen. Aber das hat sich jetzt geändert. Vor drei Jahren wurde das Sozio-ökono­mische Panel (SOEP) des DIW um ei- ne Zufallsstichprobe von mehr als 2000 „Hochvermögenden“ mit einem durchschnittlichen Nettovermögen von etwa 4 Millionen Euro ergänzt. Der reichste Teilnehmer der Studie verfügte über rund 130 Millionen Euro. Auf der Liste der 1000 reichsten Deutschen des „Manager Magazins“ von 2019 schaffte er es damit gerade auf Platz 821. Dennoch erlaubte das Panel mit seinen Daten erstmals aussagekräftige Analysen über diese Bevölkerungsgruppe, so die Autoren der Studie. Wissen wir jetzt endlich, wie man reich wird – und auch bleibt?

Macht der Erfolg die Persönlichkeit? Oder ist es umgekehrt?

Man würde hier typisch soziologische Antworten erwarten: Erstens natürlich sollte die richtige Familie helfen – die meisten Reichen wären dann Erben. Das bestätigt das SOEP schon mal nicht: Nur 12 Prozent verdanken ihren Reichtum ausschließlich dem Erben. Bei 42 Prozent war es ein Mix von Erbe und selbsterwirtschaftetem Vermögen, 43 Prozent hingegen verfügten über gar kein geerbtes Geld. Zweitens die richtige Ausbildung. Und drittens schließlich allgemeine wirtschaftliche Strukturen. Man muss in der richtigen Branche arbeiten, in einer Zeit der Hochkonjunktur tätig sein und von Innovationen profitieren, die das Ergebnis von Unternehmenskulturen und erfolgreichem Management wären. Aber die Autoren der Studie kommen zu einem eher überraschenden Ergebnis: Es ist die Persönlichkeit, auf die es ankommt. Millionäre seien im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung risikobereiter, emotional stabiler, offener, extrovertierter und gewissenhafter, so die Befunde der Untersuchung. Sie seien auch weniger an Einverständnis mit anderen interessiert – zumindest wenn man der entsprechenden Selbsteinschätzung der Befragten glaubt.

Natürlich stellt sich hier gleich die Frage nach Ursache und Wirkung. Die Autoren vermuten in diesem Persönlichkeitsprofil den Grund des Erfolgs, nicht dessen Ergebnis. Bestätigt sehen sie sich darin durch den Vergleich der Selfmade-Millionäre mit den reichen Erben. Deren Persönlichkeiten unterschieden sich nämlich deutlich voneinander: Erben seien viel weniger risikobereit und emotional instabiler. Wer nur geerbt habe, sei also gar kein typischer Millionär. Aber auch dann bleibt die Frage, ob deren Selbsteinschätzung nicht ein Kon­strukt ihres Erfolgs ist. Die Selbstbestätigung durch den Erfolg könnte dazu verleiten, sich alles der persönlichen Leistung zuzuschreiben, der eigenen harten Arbeit und Disziplin. Vor allem, wenn man in einer Kultur lebt, die genau dieses Persönlichkeitsprofil wertschätzt. Aber, so die Autoren, wenn dem so wäre, müsste dieses Profil unter allen SOEP-Teilnehmern deutlich ausgeprägt sein, und nicht nur unter den Reichen.

Die Studie stellt keine Wenn-dann-Behauptungen auf. Sie verspricht nicht Erfolg, wenn man nur über das passende Persönlichkeitsprofil verfügt. Sie fragt erstaunlicherweise auch nicht nach anderen Merkmalen der Millionäre wie etwa ihrem Bildungsstand oder dem Alter. Wer einfach von „den Reichen“ spricht, bleibt soziologisch anspruchslos. Besonders überraschend ist aber, dass sich die Autoren offensichtlich nicht dafür interessieren, ob sich dieses typische Persönlichkeitsprofil eigentlich zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Damit versagt sich die Studie eine Antwort auf die Frage, warum gerade die Top-Positionen in der Wirtschaft eher mit Männern besetzt sind. Haben Frauen dafür nicht die passende Persönlichkeit? Immerhin beansprucht die Studie „große gesellschaftliche Relevanz“, weil die Reichen besonderen Einfluss hätten auf „Entscheidungsfindungsprozesse“. Ihre Persönlichkeit bestimme maßgeblich ihr Denken und Handeln, so die Autoren. Wer aber so viel Wert legt auf die eigene Leistung als Grund des persönlichen Erfolgs, der betrachtet die Zunahme der Einkommensunterschiede in der Gesellschaft wahrscheinlich als völlig gerechtfertigt. Nicht nur die Vermögen driften also auseinander, sondern auch die Persönlichkeitsprofile.