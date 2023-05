Die Forschungsgruppe um den Stanforder Soziologen John W. Meyer hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Belege dafür zusammengetragen, dass seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg eine Reihe von Normen und Regeln weltweite Verbreitung gefunden haben, an denen sich das Handeln von Staaten und anderen Organisationen ausrichtet. Zumindest auf dem Papier und in der Außendarstellung streben sie demnach Fortschritt, die aktive Verbesserung der Lebensumstände sowie den Schutz von Umwelt und Individuen an – und all dies in einer Form, die man im weiteren Sinne als „liberal“ bezeichnen kann.

In der Folge haben sich Institutionen, die der Förderung dieser Ziele dienen, überall verbreitet: Kaum ein Nationalstaat kommt noch ohne ein Familien- oder Umweltministerium aus, kaum ein Unternehmen ohne Nachhaltigkeitsabteilung. Diese Angleichung betrifft auch die Individuen: Sie sollen teilhaben und beitragen, weshalb sie einerseits durch Menschenrechte geschützt und andererseits durch Bildung und Ressourcen unterstützt und „empowered“ werden.