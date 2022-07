Geschichte der Laktosetoleranz : Lieber Durchfall als keine Milch

Zeitreisende aus dem Neolithikum würden unsere Welt wohl nicht verstehen: Müssten sie sich zwischen Kuhmilch und der Alternative aus Hafer entscheiden - welche Frage!? -, griffen sie kaum zur Getreidebrühe. Obwohl vor 9000 Jahren die wenigsten Erwachsenen in der Lage waren, wenn überhaupt schon jemand, den darin enthaltenen Zucker Laktose gut zu vertragen, wurden Milchprodukte offensichtlich von Anfang an geschätzt. Die Fettreste, die sich an Tausenden Tonscherben aus archäologischen Stätten fanden, lassen daran keinen Zweifel: Mit der Zähmung des Auerochsen in Anatolien startete praktisch unsere Milchwirtschaft, also nicht nur die Liebe zu Gulasch, Rindswürsten und Steak.

Seit die Menschheit in der Jungsteinzeit regelrecht auf die Kuh kam und sich der Landwirtschaft sowie Viehzucht widmete, dienten Rinder eben nicht nur als Fleischproduzenten. Mit ihrer Milch lieferten sie eine sehr begehrte Flüssigkeit, die roh verzehrt vielleicht dem einen oder anderen etwas mehr Beschwerden bereitete, fermentiert jedoch eine wertvolle Protein- und Nährstoffquelle darstellte. Eine neue Studie, die eine internationale Forschergruppe um den britischen Wissenschaftler Richard Evershed von der Universität in Bristol aktuell im Fachjournal „Nature“ veröffentlichte, bestätigt nun einerseits frühere Studien zum Milchkonsum. „Wir wissen schon eine ganze Weile, dass ihre Laktose-Unverträglichkeit die frühen Bauern nicht davon abhielt, Milchprodukte zu verzehren, untermauern das jetzt allerdings mit einer größeren Menge an Daten“, erklärt dazu Mark Thomas vom University College in London, der sich mit seinem Team um die Modellierungen kümmerte. Andererseits untergraben ihre Ergebnisse die bisherige Hauptthese, warum die sogenannte Laktase-Persistenz heute in Europa so weit verbreitet ist.

Nicht allein die Vorteile des Milchkonsums führten demnach dazu, dass sich die genetische Veranlagung, das in der Kindheit aktive Enzym auch noch als Erwachsene zu bilden, durchsetzen konnte. Warum also sind heute rund 95 Prozent der Europäer genetisch Laktase-persistent, oder anders herum gesagt, nur noch rund fünf Prozent Laktose-intolerant? Wenn nicht nur ein hoher Gehalt an wichtigem Eiweiß, Calcium oder Vitamin D der entscheidende Grund war, was war dann die treibende Kraft?

Lieber Flatulenz als Milch-Abstinenz

Blähungen, Durchfall oder gar Krämpfe hielten die Menschen offenbar nicht davon ab, Milchprodukte zu verzehren. Das tut es bis heute nicht, wie sich an britischen Bevölkerungsdaten ablesen lässt oder wie das derzeitige Konsumverhalten in China zeigt. Warum ist in Genanalysen dennoch eine starke natürliche Selektion der Laktase-Persistenz über die Jahrtausende zu beobachten? Diese Fähigkeit ist mehrfach in der menschlichen Evolution entstanden, einhergehend mit der Zucht und Haltung von Milchvieh, in Afrika sogar mehr als einmal, in Südostasien und eben in Eurasien. Über die Balkan-Route und die Mittelmeerküste gelangten die ersten Bauern nach Mitteleuropa, brachten neben Getreide ihr lieb gewonnenes Vieh mit und läuteten damit auch hier die neolithische Revolution ein, mit enormen Folgen für Mensch und Umwelt.

Für die aktuelle Studie wurden die Fettreste aus nahezu 7000 Scherben von mehr als 550 archäologischen Fundorten aus ganz Europa untersucht. Neben den menschlichen Überresten von 1700 prähistorischen Individuen wurden auch die Verhältnisse von Zucht- und Wildtieren auf dem Speiseplan analysiert, außerdem konnten die Genom-Daten von etwa 500.000 modernen Menschen sowie deren Aussagen zum Milchkonsum herangezogen werden. „Es ist die bisher umfassendste Studie zur Laktase-Persistenz. Die Analysen, im Labor und am Computer, gehören zu den ausgefeiltesten, die ich seit langem gesehen habe und bringen die Forschung weiter“, lobt der Paläogenetiker Joachim Burger von der Universität Mainz die Arbeit der Kollegen.