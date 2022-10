Weltgesundheitsgipfel : Aktivismus im Zwirn

Gesundheitsaktivisten gibt es nicht, nicht solche jedenfalls vom Format der „Scientist Rebellion“ oder „Die Letzte Generation“. Weswegen zur Eröffnung des „World Health Summit“ vor fast zwei Wochen die Klimaakti­vis­ten etwas deplatziert wirkten, als et­wa siebzig von ihnen den Eingang des Berliner Kongresshotels in der Nähe des Potsdamer Platzes mit ihren Leibern blockierten, und einige sich auch noch an Türen und Boden festklebten. „Klimakrise = Gesundheitskrise“ war auf ihren Transparenten zu lesen, „du bist nicht allein“ skandierten sie jedes Mal, wenn die Polizei einen der jungen Protestierer abführte.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Im Haus ging der „Gipfel“ derweil seinen Gang. Kanzler Olaf Scholz mo­derierte mit einer schnippischen Be­merkung gegen die Klimabewegten den dreifachen Feueralarm ab, den die eingedrungene Aktivisten im Kongresssaal auslösten, und Dr. Tedros, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, WHO, fügte zu der Floskel von Scholz – „Preparedness matters“ – einige Allgemeinplätze zu einem neuen „Generationenvertrag al­­ler Länder für die Gesundheit“ an. Gipfelroutine drinnen, Gipfelproteste draußen. Ein politisches Megaevent al­so, vom Zuschnitt und den Randbe­dingungen bis zur Rhetorik wie auch von der Größe her. Noch nie habe sie einen Saal mit so vielen Gesundheitsinteressierten gesehen, merkte auf der Bühne Sandra Gallina an, die für Ge­sundheitsthemen zuständige EU-Generaldirektorin in Brüssel.