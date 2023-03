Herr Meyer-Lindenberg, als Präsident Ihrer Fachgesellschaft haben Sie das Thema ökologische Psychiatrie groß ins Schaufenster gehängt. Viele werden denken: Bei der Versorgung psychisch Kranker gäbe es größere Baustellen.

Das mag sein, aber es ist ein wichtiges, dringendes Thema in einem größeren medizinischen und wissenschaftlichen Kontext. Die Forschung in diesem Gebiet will Risiko- und Resilienzfaktoren verstehen: Was macht es mehr oder weniger wahrscheinlich, dass jemand an einer psychischen Erkrankung leidet? Das sind die entscheidenden Informationen, um möglichst früh zu intervenieren oder präventiv wirksam sein zu können. Jedes Jahr haben mehr als ein Viertel der Bevölkerung eine psychische Erkrankung, die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens daran zu erkranken, liegt bei vierzig Prozent. Als Arzt will man bei solchen oft schwerwiegenden Leiden am liebsten Prävention machen.