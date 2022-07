„Debatte“ über Pränataltests : Wenn Wissen verunsichern kann

Jahrelang wurde darum gestritten, jetzt ist es Gesetz: Seit dem 1. Juli übernehmen Krankenkassen in Deutschland die Kosten für nicht invasive Pränataltests, kurz NIPT. Mit einer einfachen Blutentnahme sollen werdende Eltern damit in den ersten Wochen der Schwangerschaft Auskunft über genetisch bedingte Behinderungen ihres Kindes erhalten.

Gesucht wird mit den Tests gezielt nach Trisomien, beispielsweise dem Down-Syndrom. Die Kritik an den Tests reicht von mangelnder Verlässlichkeit bis hin zu dem Vorwurf, sie dienten der Selektion und veränderten den Blick der Gesellschaft auf Menschen mit Behinderungen. Befürworter verweisen vor allem darauf, dass die Tests – im Gegensatz beispielsweise zur Fruchtwasseruntersuchung – völlig ungefährlich seien. Grund genug für eine kontroverse Diskussion: In den kommenden Wochen befassen wir uns in „Die Debatte“ mit den medizinischen und ethischen Implikationen von Pränataldiagnostik und der Kontroverse um die neuerdings kassenfinanzierten nicht invasiven Tests.

“Die Debatte“ ist ein Angebot von Wissenschaft im Dialog (WiD), das Science Media Center Germany (SMC) und die Technische Universität Braunschweig. Am kommenden Dienstag, 5. Juli, 19 Uhr, wird im Haus der Wissenschaft in Braunschweig eine aktuelle Live-Debatte zu den nichtinvasiven Pränataltests stattfinden, die auch auf dieser Internetseite gestreamt wird.

Die Kritik an den Bluttests reißt nicht ab

Untersuchungen während der Schwangerschaft dienen grundsätzlich der Gesundheit der Schwangeren sowie der Früherkennung von Krankheiten des Embryos: Liegen genetische Abweichungen vor, die auf eine Behinderung oder Beeinträchtigung hindeuten könnten? Oder deuten der Pränataltest sowie andere pränataldiagnostische Verfahren eher darauf hin, dass der Embryo gesund geboren ist? Mit solchen Fragen kommen Schwangere in die Praxis von Frauenärzt*innen und Pränatalmediziner*innen.

„Ziel unserer Beratung ist immer die mündige Patientin“, sagt Alexander Scharf. Bis 2010 arbeitete der Pränatalmediziner an verschiedenen Krankenhäusern, zuletzt als stellvertretender Direktor der Universitätsfrauenklinik Heidelberg. Heute ist er in eigener Praxis tätig. „Mündig“ bedeutet für Scharf, dass sich eine werdende Mutter darüber im Klaren ist, ob sie vor der Geburt überhaupt Aufklärung über mögliche Beeinträchtigungen ihres Kindes wünscht. Und falls ja: Wie weitgehend die Informationen sein sollen. Schließlich: Welche Konsequenzen will sie für sich persönlich ziehen, falls die Untersuchungen körperliche oder genetische Auffälligkeiten zeigen?

Der Vorteil der nicht invasiven Tests gegenüber invasiver Pränataldiagnostik wie der Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) und der Plazentapunktion (Chorionzottenbiopsie) scheint zunächst klar, denn letztere sind mit einem – wenn auch geringen – Fehlgeburtsrisiko verbunden. Und zumindest mit Blick auf die Diagnose Down-Syndrom sind sie zumindest bei Schwangeren ab 40 Jahren relativ genau.

Mit der Neuregelung werden die Bluttests auf die Trisomien 13, 18 und 21 aber nicht nur für ältere oder gesundheitlich vorbelastete Schwangere kostenlos verfügbar, sondern „dem Lowrisk-Kollektiv der knapp 800.000 jährlich entbindenden Schwangeren – und zwar ohne jegliche wissenschaftlich-medizinische Indikation“, sagt Scharf. Letzteres sei Folge der vom Gemeinsamen Bundesausschuss gewählten vagen, unpräzisen Formulierung zur Berechtigung der Inanspruchnahme. Er gehe davon aus, dass mehr als 90 Prozent eines Geburtsjahrgangs an Schwangeren den kostenlosen Test in Anspruch nehmen, so der Mediziner. „Doch weil im medizinischen Sinne indikationslos und quasi in der Gesamtheit der Schwangeren gesucht wird, kommt es zu einem hohen Anteil an Auffälligkeiten bei tatsächlich Gesunden.“ Wirklich zutreffend seien die Ergebnisse dann lediglich bei zehn bis 15 Prozent. Das heißt: „Nur jeder siebte bis achte Test, der auffällig ist, bedeutet tatsächlich ein krankes Kind.“ Je jünger die Schwangere, desto unzuverlässiger ist der Test. Deshalb biete der Test auch keine Diagnose, aus der eine medizinische oder soziale Konsequenz gezogen werden könne. Dafür seien eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine Plazentapunktion unerlässlich. „Ein Test kann diese Diagnosen nicht ersetzen, auch wenn das oft behauptet wird“, sagt Scharf. Im Gegenteil: „Ich fürchte, die Punktionszahlen werden - getriggert durch NIPT - weiter ansteigen.“