F.A.Z. Wissen – der Podcast : Weniger Mobilität - weniger Ansteckungen?

Die Paper für diese Podcast-Folge:

RKI Mobility Monitor

Google Mobilitätsdaten

Italienische Studie zum Zusammenhang von Reisetätigkeit und Pandemie-Ausbreitung: A. Crteni, L. Di Francesco, M. Martino: "How mobility habits influenced the spread of the Covid-19 pandemic: Results from the Italian case study", Science of the Total Environment, 25.5.2020

Beispiel für eine auf Mobilitätsdaten beruhende Modellierung: Zhou et al. "Effects of human mobility restrictions on the spread of COVID-19 in Shenzhen, China: a modelling study using mobile phone data", Lancet 2.8.2020

Deutsche Studie zu Mobilitätsdaten und Netzwerkeigenschaften: F. Schlosser, … , D. Brockmann: "COVID-19 lockdown induces disease-mitigating structural changes in mobility networks", PNAS, 29.12.2020

Studie auf der Grundlage von GPS-Daten: S.Chang,… ,J. Leskovec: "Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening", Nature 10.11.2020