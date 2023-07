Von Rampe 40 des Kennedy Space Center in Cape Canaveral an der Ostküste Floridas hat eine Rakete des Typs „Falcon 9“ aus dem Hause SpaceX heute um 17:11 Uhr deutscher Zeit das europäische Weltraumteleskop „Euclid“ ins All befördert.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die erste Stufe der Rakete ist wiederverwendbar und war vor sechs Wochen bereits schon einmal im Einsatz. Sie landete acht Minuten und 40 Sekunden nach dem Start routinemäßig auf einem im Atlantik positionierten Spezialschiff. Auch die zweiteilige Nutzlastverkleidung wird geborgen und kann wiederverwendet werden. Die zweite Stufe wurde 41 Minuten nach dem Start planmäßig von dem Weltraumteleskop getrennt. Nach dem Verlassen des Erdorbits wird es in etwa drei Monaten mit der systematischen Beobachtung ferner Galaxien zu beginnen.