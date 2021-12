Das Jahr 2021 : Zum Dreh ins Weltall

Vierzehn Menschen waren am 16. September 2021 gleichzeitig im All. Damit wurde der bisherige Rekord von dreizehn Humanoiden in einer Erdumlaufbahn aus dem Jahr 1995 gebrochen. Damals waren dort oben allerdings nur hauptberufliche Astro- und Kosmonauten unterwegs. Am 16. 9. 2021 dagegen setzte sich der schwerelose Teil der Menschheit zusammen aus den sieben Besatzungsmitgliedern der Internationalen Raumstation ISS – zwei Russen, drei Amerikanern, einem Japaner und einem Franzosen –, drei Leuten in der chinesischen Raumkapsel Shenzhou 12 auf dem Rückweg von ihrem Stationsmodul Tianhe sowie vier Menschen in einer Dragon-Kapsel aus dem Hause SpaceX. Letztere waren allesamt Touristen: Einer von ihnen, ein Unternehmer, hatte den anderen drei die Reise namens „Inspiration4“ spendiert, und eine der Mitreisenden hätten Raumfahrtmediziner früher nicht in eine Rakete gelassen: Sie hat als Kind eine Krebserkrankung überstanden und trägt seither eine Oberschenkelprothese. Am 8. Dezember schließlich ließ sich dann noch ein japanischer Milliardär samt seines Assistenten mit einer Sojus-Kapsel für einen 12-tägigen Adventsurlaub zur Internationalen Raumstation schießen-

Damit sind die Hauptströmungen der Gegenwartsraumfahrt anno 2021 fast alle angesprochen: Milliardäre, Touristen und Chinesen. Von Ersteren sind zwar schon gelegentlich welche gegen Zahlung zweistelliger Millionenbeträge zur ISS geflogen, doch 2021 haben zwei besonders wohlhabende Erdenbürger das All völlig unabhängig von staatlich organisierter Raumfahrt erreicht. Am 11. Juli ließ sich der Brite Richard Branson mit seinem Raketenflugzeug VSS Unity in Begleitung von fünf Mitreisenden bis auf 86 Kilometer Höhe katapultieren, und am 20. Juli erreichten Amazon-Gründer Jeff Bezos in seiner wiederverwendbaren Rakete „New Shepard“ sowie drei weitere Passagiere eine Distanz von 106 Kilometern. Aerodynamisch gesehen haben beide Milliardäre damit den Luftraum verlassen, ergo den Weltraum erreicht. Die „New Shepard“ lupfte anschließend noch zwei weitere Male Gäste für jeweils ein paar Minuten in die Schwärze des Alls: Am 13. Oktober war der 90 Jahre alte Schauspieler William Shatner - Darsteller des legendären Raumschiffkapitäns James Tiberius Kirk - unter der vierköpfigen Reisegruppe und am 11. Dezember flogen auf der New Shepard zum ersten Mal sechs Passagiere.

Der König der Raumfahrtmilliardäre aber ist einer, der selbst noch gar nicht im All war: Elon Musk. Seine Firma SpaceX zeigt der auch im Westen traditionell staatsnahen Branche schon seit einigen Jahren, wie Kapitalismus geht. So wurde SpaceX 2017 Marktführer für Satellitenstarts, ist inzwischen außerdem der weltgrößte Hersteller und Betreiber von Satelliten. Für den Aufbau des „Starlink“-Netzes zur Versorgung auch von Privathaushalten mit schnellem Internet aus dem Orbit hat Musks Firma bislang 1944 Satelliten gestartet, von denen aktuell 1775 in Betrieb sind. Mehr als die Hälfte davon kam 2021 in ihre Umlaufbahnen. Zwar ist Starlink nicht ohne Konkurrenz, doch Bezos’ Projekt „Kuiper“ ist erst in der Planungsphase, und „One Web“ – ein Unternehmen, das im März 2020 pleiteging, aber dann vor allem von der britischen Regierung gerettet wurde – hat gerade einmal 394 Satelliten im All, von denen 36 erst am 27. Dezember dazukamen. Musks Starlink dagegen ist bereits in 21 Ländern im Testbetrieb, seit März auch in Deutschland.