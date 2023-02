Wie schön ist der Kosmos, und warum brauchen wir selbst in der Wissenschaft immer Abbildungen? Der Wissenschaftshistoriker und Philosoph Peter Galison über die Rolle der Bilder in der Astrophysik.

Professor Galison, warum spielen Bilder eine so wichtige Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung von Astronomie?

Die moderne Astronomie hat sich nie auf ihre praktischen Anwendungen als Rechtfertigung für öffentliche Finanzierung verlassen können. Teilchenphysiker, Atomphysiker und Kernphysiker können den Politikern sagen: Was wir tun, ist wichtig für die Industrie oder die nationale Verteidigung. Die Fähigkeiten, Theorien und Instrumente, die wir entwickeln, sind zwar auf Grundlagenforschung ausgerichtet, aber sie generieren gleichzeitig Fachkräfte und Ideen für die Welt der Anwendungen. Die Astronomie muss dagegen direkter an das öffentliche Interesse appellieren. Ich denke, dass die Bilder, die sie über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte produziert hat, einerseits eine wichtige kulturelle Rolle spielen und andererseits dazu beitragen, die Unterstützung durch die breitere Öffentlichkeit für das zu gewinnen, was die Astronomen tun.

Welche kulturelle Rolle ist das?

Die Bilder aus dem Kosmos werfen Fragen auf, und zwar angefangen von Skizzen auf der Grundlage von Teleskopbeobachtungen im 19. Jahrhundert bis zu heutigen vom James-Webb-Weltraumteleskop aufgenommenen Bildern: Wo ist unser Platz im Universum, wie groß ist das Universum? Was ist dessen Ursprung? Woher kommen Sonne und Erde? Diese astronomischen Fragen können grundlegende philosophische, theologische und kulturelle Fragen darüber anregen, wo wir uns in der Welt befinden. Nehmen wir zum Beispiel das auf der Grundlage von Daten des Hub­ble-Teleskops erstellte Bild der „Säulen der Schöpfung“, das eine Sternentstehungsregion im Adlernebel zeigt: Alles an diesem Bild ist darauf ausgerichtet, einen Bezug zu kulturellen Themen herzustellen. Es ist farbig, die Strukturen sind so herausgearbeitet, dass es wie riesige Stalagmiten auf Stelzen aussieht oder wie die Säulen eines antiken griechischen Tempels. Und dann der Titel, übernommen aus einer Predigt aus dem 19. Jahrhundert, „Säulen der Schöpfung“, dessen Resonanz über die Astronomie hinausgeht. Er erzeugt ein unmittelbares theologisches Echo. Ich denke, dass Bilder diesen Effekt haben, allgemeinere kulturelle Fragen direkt einzubeziehen und in einen visuellen Kontext zu bringen. Der kann auf einen Blick wahrgenommen werden, selbst wenn er nicht auf den ersten Blick vollständig verstanden wird.

Gleichzeitig sind Bilder auch für die Wissenschaftler selbst in allen Forschungsbereichen sehr wichtig. Warum?

Ich denke, es gibt tatsächlich einen dringenden Bedarf an Bildern in der Wissenschaft. Statistiken und Gleichungen sind ebenfalls wichtig, und es gibt Momente im Fortschritt der physikalischen Wissenschaften, in denen solche nicht-bildlichen Elemente Vorrang haben und statistische Argumentation grundlegender ist. Aber Bilder spielen eine fundamentale Rolle in unserem Verständnis der Außenwelt. Sie hängen zum Beispiel mit dem Ursprung unseres Verständnisses von wissenschaftlicher Objektivität zusammen. Dieses Konzept hat seinen Ursprung im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, als Wissenschaftler versuchten, der Natur zu erlauben, sich mit einem Minimum an menschlichem Eingreifen direkt „auf dem Papier abzubilden“. Diese Idee, die meine Kollegin Lorraine Daston und ich mit dem Begriff „mechanische Objektivität“ bezeichnet haben, war natürlich nie perfekt umzusetzen. Das heißt, es war nie möglich, den Menschen vollständig auszuklammern. Aber es gab viele verschiedene Techniken, die alle darauf abzielten, die vor uns liegenden Objekte so darzustellen, dass sie nicht unsere eigenen Idealisierungen und Entscheidungen grundlegend widerspiegeln. Seit der Zeit, als wir die Wissenschaft zum ersten Mal „Wissenschaft“ nannten in Abgrenzung zur Naturphilosophie, spielten Bilder eine sehr grundlegende Rolle dabei, wie wir die grundlegenden Objekte unserer verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen erfassen.