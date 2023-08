Wie man aus Staub Planeten schafft

Als im November 2014 das chilenische ALMA-Observatorium seine erste hochaufgelöste Beobachtung der Umgebung eines gerade im Entstehen begriffenen Sterns präsentierte, waren Astronomen weltweit sprachlos. Zu sehen war auf dem Bild die Materiescheibe, die den nur rund eine Million Jahre alten und 450 Lichtjahre entfernten Sternembryo als Überrest seiner Entstehung umgab. Aus solchen Materieansammlungen – protoplanetaren Scheiben – können Planetensysteme wie das unsrige entstehen. Der junge Stern, genannt HL Tauri, war gewissermaßen ein Sonnensystem im Babystadium – und damit auf engste Weise mit einer Frage verbunden, die Wissenschaftler bereits seit Jahrhunderten beschäftigt: Wie ist unser Sonnensystem entstanden?

Was die Wissenschaftler 2014 derart begeisterte, waren die Details, die auf der Scheibe von HL Tauri zu sehen waren: Der Staub, dessen Strahlung ALMA im Submillimeterbereich des elektromagnetischen Spektrums beobachtete, war nicht gleichmäßig in der Scheibe verteilt. Stattdessen zeigte der staubige Diskus zahlreiche konzentrische dunkle Lücken. Nie zuvor waren schärfere Aufnahmen im Submillimeterbereich des elektromagnetischen Spektrums gemacht worden. Und nie zuvor waren derartige Details in einer protoplanetaren Scheibe beobachtet worden.