Coblentz leitet die Abteilung Interplanetare Gastronomie der „Space Exploration Initiative“ des MIT Media Lab in Cambridge, einer Forschungsgruppe aus Designern, Architekten, Künstlern, Ingenieuren und Wissenschaftlern, die an Ideen arbeitet für eine Zeit, in der wir das Universum besiedeln wie heute die Erde – im spielerischen Miteinander von Wissenschaft und Fiktion und mit dem Ziel, eine Weltraumkultur zu entwickeln, die im Kern um die Frage kreist: Wie lebt man im All eigentlich menschlich?

Die Initiative des MIT ist derzeit nicht der einzige Hort hochbegabter Trekkies, die nach Antworten darauf suchen. Die Frage scheint Forscher weltweit zunehmend zu begeistern. Schließlich nimmt das Tempo, in dem aus Science-Fiction Realität wird, konsequent zu.

In der ersten Hälfte der 2020er soll der Weltraumtourismus durchstarten, Jeff Bezos’ Blue Origin und Elon Musks Space X tüfteln in Höchstgeschwindigkeit an ihren Raumschiffen. Der wohlhabende Erdling, der für so einen exklusiven Pauschalurlaub viel Geld hinlegt, will nicht einfach nur sicher ins All und zurück gelangen, sondern erwartet auch ein bisschen Komfort und Kulturprogramm. Zumal die Reisen perspektivisch länger werden dürften. Neil Armstrongs Apollo 11 brauchte bis zum Mond und zurück acht Tage. Wenn voraussichtlich 2022 die erste bemannte Maschine zum Mars aufbricht, wird sie gut eineinhalb Jahre unterwegs sein. Selbst auf der internationalen Raumstation ISS bleibt man dagegen nur wenige Wochen oder Monate.

Noch etwas wird anders sein: Irgendwann auf dem Weg zum Mars wird die Erde aus dem Sichtfeld verschwinden. Was passiert, wenn dieser „Overview Effect“ ausbleibt, können Psychologen schwer vorhersehen. Und es wird eine 45-Minuten-Verzögerung in der Kommunikation geben. Es braucht also eine Reihe von Helfern im All, die den Bezug zum Heimatplaneten garantieren.



Das Thema Essen spielt dabei physisch und psychisch eine zentrale Rolle. Wie kann man Lebensmittel für lange Zeiträume haltbar machen, auf kleinem Raum lagern, wie eine ausgewogene Ernährung garantieren? Gleichzeitig weiß man, wie eng verknüpft die Entscheidungen, was und wie wir konsumieren, mit den Vorstellungen der eigenen Identität sind. Das bezieht sich auf die Gerichte, Geschmäcker und Konsistenzen genauso wie auf Fragen des gemeinsamen Kochens und Speisens. Du bist, was du isst. Wer also ist der Mensch im All?