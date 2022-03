James-Webb-Weltraumteleskop : Alle Erwartungen übertroffen

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat in diesem Jahr schon für einige Gänsehautmomente gesorgt, als es Anfang des Jahres seinen mehrschichtigen Tennisplatz-großen Sonnenschild entfaltete und seinen aus 18 Segmenten zusammengesetzten sechseinhalb Meter großen Primärspiegel ausklappte. Damals war die Erleichterung angesichts des Erfolgs dieser eindrucksvollen technologischen Herausforderung bereits groß gewesen, und nervöse Anspannung war gespannter Vorfreude auf die ersten Bilder aus dem All gewichen. Die JWST-Wissenschaftler hatten im Januar aber zunächst zu Geduld gemahnt. „Die ersten Bilder werden hässlich sein, unscharf, wir werden 18 über den Himmel verstreute kleine Bilder sehen“, hatte die James-Webb-Projektwissenschaftlerin Jane Rigby damals in einer Pressekonferenz erklärt. Die 18 Spiegelsegmente waren schließlich zunächst nicht so ausgerichtet, dass ihre Einzelbilder ein gemeinsames Bild ergeben würden. Die initiale Phase im Betrieb des Weltraumteleskops war daher zunächst der Fokussierung des Spiegels gewidmet.

Das erste angekündigte „hässliche“ Bild war unter Verwendung der im nahen Infrarotbereich arbeitenden NIRCam vom Stern HD 84406 im Sternbild Großer Wagen Anfang Februar aufgenommen und am 11. Februar der Öffentlichkeit präsentiert worden. Unter den vier Beobachtungsinstrumenten an Bord des JWST war NIRCam deshalb gewählt worden, weil die Kamera ein besonders großes Areal am Himmel abbildet und Komponenten enthält, die extra für diesen Prozess der Spiegelfokussierung entwickelt wurden. Außerdem konnte sie, anders als die anderen Instrumente an Bord, bereits vor Abschluss der vollständigen Kühlung des Teleskops betrieben werden.

Vorbereitung für die Beobachtungen im Sommer

Seit der Beobachtung des Sterns HD 84406, die den aus sieben Schritten bestehende Ausrichtungsprozess der Spiegel eingeläutet hatte, ist nun wieder einiges passiert, wie aus dem jüngsten von der Nasa veröffentlichten Bild des JWST ersichtlich ist. Zu sehen ist darauf der helle, rund 2000 Lichtjahre entfernte Stern 2MASS J17554042+6551277, der zur Prüfung der Spiegelausrichtung das primäre Zielobjekt der Beobachtung war. Tatsächlich liefert das Bild nun keinerlei Anhaltspunkte mehr dafür, dass es ursprünglich aus der Überlagerung der Bilder von 18 Spiegelsegmenten entstanden ist. Diese arbeiten nun auch in vertikaler Richtung derart aufeinander abgestimmt, dass aus ihnen tatsächlich ein einziges großes Teleskop geworden ist.

Eine beeindruckende Demonstration der außerordentlichen Funktionsfähigkeit des Teleskops liefert aber nicht nur der Stern selbst, sondern auch das, was in seinem Hintergrund zu sehen ist: Dort ist eine Vielzahl ferner Galaxien zu entdecken, teilweise einige Milliarden Lichtjahre entfernt.

„Die Auflösung von James Webb ist die höchste jemals von einem Weltraumteleskop im Infraroten erreichte“, berichtete Projektwissenschaftler Scott Acton im Zuge der Veröffentlichung der Aufnahme, „alle unsere Erwartungen wurden übertroffen.“ Tatsächlich kann mit Abschluss des fünften Schritts der Ausrichtungsphase, des „Fine Phasings“, bilanziert werden, dass das JWST hinsichtlich aller bisher getesteten optischen Parameter die Zielvorgaben mindestens erfüllt oder sogar besser arbeitet als prognostiziert.

Der beiden verbleibenden Schritte im Ausrichtungsprozess betreffen nun die Beobachtungen mit den drei übrigen Instrumenten an Bord von James Webb. Dafür sind die kommenden sechs Wochen vorgesehen. Wie schon bei NIRCam müssen dafür aus den Beobachtungsdaten mithilfe eines komplizierten mathematischen Verfahrens die notwendigen Korrekturen berechnet werden. Danach werden bis spätestens Anfang Mai noch einmal kleine noch bestehende Fehler korrigiert. Die ersten wissenschaftlichen Daten sollen dann im Sommer veröffentlicht werden.