Weltall : Mars-Rover Perseverance macht erste Testfahrt auf Rotem Planeten

Aktualisiert am

Der Mars-Rover Perseverance hat erstmals eine Runde auf dem Roten Planeten gedreht. Ganze 6,5 Meter Strecke legte das etwa eine Tonne schwere Gefährt dabei in 33 Minuten zurück, wie die Weltraumbehörde Nasa mitteilte.

Der Nasa zufolge handelte es sich um eine Testfahrt. „Das war unsere erste Chance (...) mit Perseverance auf eine Spritztour zu gehen“, sagte Anais Zarifian, eine Ingeneurin der Nasa in Pasadena im Bundesstaat Kalifornien. Die Fahrt sei „unglaublich gut“ verlaufen und ein „großer Meilenstein für die Mission“ gewesen. Sie kündigte in Zukunft längere Fahrten an: „Das war nur der Anfang.“

Im Juli gestartet

Perseverance (auf Deutsch: „Ausdauer“ oder „Beharrlichkeit“) war im vergangenen Juli von der Erde gestartet und Mitte Februar auf dem Mars gelandet. Er soll auf dem Roten Planeten mehrere Jahre lang nach Spuren von früherem mikrobiellen Leben suchen. Das Fahrzeug von der Größe eines SUV verfügt über einen zwei Meter langen Roboterarm sowie 19 Kameras und zwei Mikrofone.

Außerdem hat Perseverance den ultraleichten Mini-Hubschrauber „Ingenuity“ an Bord, der als erstes Fluggerät auf einem fremden Planeten fliegen soll. Derzeit gehe das Team von einem Testflug Ende Frühjahr oder Anfang des Sommers aus, teilte die Nasa mit.