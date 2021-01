W enn wir aus 2020 etwas für den anstehenden Jahreswechsel lernen konnten, dann wohl, dass man mit Jahresausblicken mitunter ganz schön danebenliegen kann. Was uns in diesem Jahr erwarten würde, hätte vor einem Jahr tatsächlich niemand prognostiziert. Nun ist es zwar (hoffentlich) unwahrscheinlich, dass 2021 uns ähnlich negativ überraschen wird wie 2020. Doch selbst wenn die irdischen Entwicklungen ihr Überraschungspotential weiter ausreizen sollten, wird es zumindest im Sonnensystem einige interessante Geschehnisse geben, auf deren Eintreten wir uns jetzt schon mit weitgehender bis vollständiger Sicherheit freuen können.

Im Februar werden die drei Marsmissionen ihr Ziel erreichen, die im Juli 2020 gestartet wurden. Während die Hope-Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate in einer Marsumlaufbahn ihre wissenschaftlichen Messungen beginnen wird, steht der Nasa-Mission Mars 2020 und der chinesischen Mission Tianwen-1 die große Herausforderung einer sanften Landung in der dünnen Marsatmosphäre bevor – ein Manöver mit berüchtigt hoher Quote an Misserfolgen. Beide Missionen sollen einen Rover auf die Marsoberfläche bringen, der Perseverance Rover der Nasa wird außerdem von der Helikopterdrohne Ingenuity begleitet, der ersten ihrer Art.