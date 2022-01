Seither rätseln die Gelehrten, warum die Supernova des Jahres 1054 keiner anderen Kultur außer der chinesischen eine identifizierbar artikulierte Erwähnung wert war. Entsprechende Hinweise in japanischen, arabischen und europäischen Quellen sind jedenfalls weit weniger eindeutig. Beliebt in populärwissenschaftlichen Vorträgen ist die These, Indianer der Anasazi-Kultur hätten das Schauspiel auf einer in diese Zeit datierten Felszeichnung festgehalten, die im Chaco Canyon im Nordwesten von New Mexico zu besichtigen ist. Die Zeichnung zeigt einen Stern neben einer Mondsichel und einem Handabdruck, der nach Ansicht von Verfechtern dieser These die Anasazi-Version eines Teils des Sternbilds Stier darstellt. „Anthropologen und Archäologen können das nicht stützen“, schrieb der Astronomieethnologe Duane Hamacher von der University of Melbourne 2014 in einem Übersichtsartikel zur Frage von Supernova-Sichtungen in alten Kulturen im Journal of Astronomical History and Heritage. Vermutlich sei da eine Darstellung der Venus fehlinterpretiert worden. In seinem Artikel geht Hamacher auch vielen anderen Behauptungen dieser Art nach, etwa der, die Sumerer hätten die Vela-Supernova beobachtet, deren Rest heute im Sternbild Segel zu sehen ist. An nichts davon ist laut Hamacher nachweislich etwas dran. Einzig Erzählungen in der mündlichen Tradition des Volkes der Boorong im Nordwesten des australischen Bundesstaates Victoria können sicher dem Helligkeitsausbruch des Riesensterns Eta Carinae in den 1840er-Jahren zugeordnet werden – aber auch nur, weil damals ein an der Aborigine-Kultur interessierter Farmer die Erzählungen zweier Boorong detailliert aufgeschrieben hatte. Allerdings wurde Eta Carinae seinerzeit nicht Opfer einer Supernova. Die steht dem möglicherweise bis zu hundert Sonnenmassen schweren stellaren Monster erst noch bevor.