Am Urknall : Chaos und Kosmos

Unser Universum entstand nach einem Urknall. Soviel wissen wir. Doch an diesem Moment selbst stößt die Naturwissenschaft an eine harte Grenze der Erkenntnis. Sie könnte unüberwindlich sein.

Gab es einen allerersten Augenblick? Oder existierte diese Welt aus Raum, Zeit und Materie schon immer? Die Philosophie war sich hier notorisch uneinig, seit Aristoteles seinem Lehrer Platon widersprach. Der schrieb in seinem Dialog „Timaios“, es habe so etwas wie Zeitabschnitte nicht gegeben, „bevor der Himmel entstand“, Welt und Zeit seien also „zugleich ins Werk gesetzt“ worden. Aristoteles aber plädierte für die Ewigkeit der Welt. Immanuel Kant schließlich erklärte die Frage für unlösbar. In seinem erkenntnistheoretischen Hauptwerk präsentiert er sie 1781 als eine „Antinomie der reinen Vernunft“: Sowohl für einen Anfang der Zeit und eine Endlichkeit des Alls als auch dagegen ließen sich jeweils logisch wasserdichte Beweise führen – doch könne nicht beides wahr sein. Kant wollte damit zeigen, wie leicht man mit reinem, also empiriefreien Denken Schiffbruch erleiden kann.

Da fragt sich, ob und, wenn ja, wie weit empirische Naturwissenschaft die Frage beantworten kann. Tatsächlich kam diese hier ein gutes Stück weiter, als es Kant wohl für möglich gehalten hätte. Die moderne Astrophysik kann aus besten empirischen Gründen behaupten, das beobachtbare Universum sei vor 13,8 Milliarden Jahren ein heißer und dichter Ball gewesen – sagen wir, etwa von der Größe einer Pampelmuse –, der sich danach bis auf seine heutige Größe ausdehnte. Das ist die Urknall-Theorie. Sie ist heute allseits akzeptiert, wenn es auch Widerstände gab, darunter anfangs auch von Albert Einstein.