Extreme Sternexplosion : Tödliche Zweierbeziehung

Wäre sie in unserer Milchstraße detoniert, hätte man die Supernova SN 2006gy problemlos mit bloßem Auge sehen können. Doch sie ereignete sich in der 240 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie NGC 1260 und verriet sich deshalb nur als unspektakuläres Sternchen auf Teleskopaufnahmen. Dennoch stellte sich bald heraus, dass SN 2006gy außergewöhnlich war: Sie strahlte heller und setzte hundertmal mehr Energie frei als jede andere zuvor gesichtete Supernova. Von einer „Monsterexplosion“ oder schlicht der hellsten Supernova aller Zeiten sprachen Astronomen seinerzeit. In den folgenden Jahren fanden sie zwar eine handvoll ähnlicher Sternexplosionen, aber keine zufriedenstellende Erklärung, was diese so hell macht.

Nun aber haben Anders Jerkstrand vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München und seine Kollegen Keiichi Maeda und Koji Kawabata aus Japan eine Lösung des Rätsels präsentiert. Das Geheimnis von SN 2006gy liegt demnach in ihrer besonderen Art der Explosion, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift „Science“ – einer Art tödlichen Umarmung zweier sehr ungleicher Sterne.

Astrophysik-Lehrbücher kennen zwei Szenarien, die zu einer Supernova führen. Da ist einerseits das Schicksal des Riesensterns, der, ein Vielfaches der Masse unserer Sonne enthaltend, seinen Brennstoff in wenigen Millionen Jahren verbraucht und anschließend infolge seiner eigenen Schwerkraft kollabiert. Dabei schrumpft sein Kern in Sekundenschnelle zu einem Neutronenstern, während die einstürzenden Hüllen an dessen undurchdringlicher Oberfläche abprallen und explosionsartig ins All geschleudert werden. Das zweite Szenario ist das der kannibalistischen Sternpartnerschaft, in der ein kompakter Weißer Zwerg und ein sonnenähnlicher Stern einander so eng umkreisen, dass Materie vom Stern zum Zwerg überströmt. Der Zwerg wächst und explodiert als Supernova, sobald er eine kritische Masse erreicht hat.

Astronomen unterscheiden die beiden Szenarien anhand des Spektrums, also des in die Regenbogenfarben aufgespaltenen Explosionslichts. So enthält das Licht explodierender Riesensterne die charakteristischen Linien des Wasserstoffs, denn die abgesprengten Hüllen bestehen größtenteils aus diesem Gas. Ein Weißer Zwerg besitzt hingegen kaum Wasserstoff, da es sich bei ihm um einen ausgebrannten Sternrest handelt. Stattdessen findet man Spuren schwerer Elemente wie Sauerstoff oder Silizium – die „Asche“ des ausgebrannten Sterns. Die Supernova SN 2006gy passte aber zu keinem der beiden Szenarien: Zeigten sich in ihrem Licht anfangs Wasserstofflinien, enthielt ein von Kawabata und seinen Kollegen 394 Tage nach der Explosion aufgenommenes Spektrum eine Serie von Linien, deren Herkunft die Forscher zunächst keinem bekannten Element zuordnen konnten.

Auf die richtige Spur kamen Jerkstrand, Maeda und Kawabata, als sie die mysteriösen Spektrallinien als Fingerabdruck eines in Supernovae sonst nicht beobachteten Anregungszustands des Elements Eisen identifizierten. Aus diesen Spektrallinien war zu schließen, dass bei der Explosion ein Drittel einer Sonnenmasse in Form von Eisen freigesetzt worden war – dieses Fazit passt aber zu keinem der beiden klassischen Lehrbuchszenarien.

Eine mögliche Erklärung wäre, dass ein Riesenstern mit einer Gesamtmasse von 150 Sonnenmassen oder mehr sein Leben als sogenannte „Paarinstabilitätssupernova“ ausgehaucht hat. Das ist eine bislang nur hypothetische Art der Sternexplosion, bei der die spontane Bildung von Elektron-Positron-Paaren im stellaren Kern zur hundertfachen Energiefreisetzung einer normalen Supernova führt. Eine Paarinstabilitätssupernova würde also die Leuchtkraft von SN 2006gy erklären, mit dem beobachteten zeitlichen Verlauf der Supernova stimmt dieses Modell aber nicht überein, wie die Rechnungen der Astronomen zeigen.

In dem von Jerkstrand und seinen Kollegen favorisierten alternativen Szenario kreisen wiederum ein Weißer Zwerg und ein normaler Stern umeinander, doch hat der Stern in diesem Fall seine äußere Atmosphäre so weit aufgebläht, dass der Zwerg in die Hüllen seines Partners eintaucht. Durch die resultierenden Reibungskräfte stürzt der Zwerg entlang einer Spiralbahn auf den Kern seines Partners – es kommt zum Zusammenstoß und damit zur Supernovaexplosion. Die anschließende Kollision der Explosionswolke mit den zuvor abgestoßenen Hüllen des Sterns verstärkt dann die Leuchtkraft der Supernova – das Szenario erklärt also ebenfalls die erhöhte Leuchtkraft von SN 2006gy. Anders als das Paarinstabilitätsszenario passt es aber auch zu den gemessenen Lichtkurven. Ob es auch andere superhelle Supernovae erklärt, wissen die Forscher noch nicht. Die wenigen bislang gesichteten waren sehr viel weiter entfernt als SN 2006gy, so dass für sie keine ähnlich aussagekräftige Spektren existieren.