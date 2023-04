Aktualisiert am

New York

Die Starship-Rakete bei ihrem Start am Donnerstag in Texas Bild: EPA

Der mit Spannung erwartete Jungfernflug der „Starship“-Rakete von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX ist mit einer Explosion geendet. Die unbemannte Rakete hob am Donnerstagmorgen um 9.33 Uhr vom neuen Weltraumbahnhof in der Nähe der südtexanischen Stadt Brownsville ab. Wenige Minuten nach dem Start explodierte sie aber über dem Golf von Mexiko. Dies geschah, noch bevor sich die beiden Stufen der Rakete voneinander lösen sollten.

Im Kontrollzentrum, wo auch Vorstandschef Elon Musk saß, wurde trotzdem gejubelt, und SpaceX versuchte, den Start in ein positives Licht zu rücken: „Der Erfolg bei einem solchen Test kommt von dem, was wir lernen.“ Das Unternehmen werde nun die Daten auswerten und auf den nächsten Testflug hinarbeiten. Musk sprach auf Twitter von einem „aufregenden Test“ und stellte einen neuen Anlauf „in wenigen Monaten“ in Aussicht.

Starship ist die größte und leistungsstärkste Rakete, die jemals gebaut worden ist. Sie ist 120 Meter hoch und besteht aus zwei Teilen. Die untere Stufe hat 33 Triebwerke und erreicht einen Schub von fast 7600 Tonnen. Die obere Stufe ist das eigentliche Raumschiff, sie soll einmal in der Lage sein, bis zu 100 Personen und bis zu 150 Tonnen Fracht zu transportieren. Beide Stufen sind konzipiert, um einmal wiederverwendbar zu sein. Der kurze Flug am Donnerstag war der erste Test, bei dem beide Teile des Systems zum Einsatz kamen. Bei diesem Test war von Anfang an keine Wiederverwendung vorgesehen.

Geplant war, dass sich die untere Stufe knapp drei Minuten nach dem Start vom Rest des Systems löst und rund 30 Kilometer von der Startrampe entfernt im Golf von Mexiko landet. Die zweite Stufe sollte einmal fast die Erde umrunden und dann im Pazifik nahe der hawaiianischen Insel Kauai eintauchen. Eigentlich wollte SpaceX die Rakete schon am Montag dieser Woche abheben lassen, der Countdown wurde dann aber wenige Minuten vor dem geplanten Start abgebrochen. Begründet wurde das mit einem eingefrorenen Ventil in der ersten Raketenstufe.

Musk hatte in den vergangenen Wochen die Erwartungen an den ersten großen Starship-Test zu dämpfen versucht und gesagt, er sehe die Erfolgschancen der Mission bei rund 50 Prozent. SpaceX hat große Pläne für Starship und will mit der Rakete eines Tages zum Mond und zum Mars fliegen.

Beispielsweise soll eine Variante der Rakete als Landefähre zum Einsatz kommen, wenn die US-Raumfahrtbehörde NASA im Rahmen ihres Artemis-Programms wieder Astronauten zum Mond bringt. SpaceX will Starship auch zum Transport seiner Starlink-Satelliten verwenden, mit denen Internetverbindungen aus dem Weltall zur Verfügung gestellt werden. Auch Weltraumtouristen sollen mit der Rakete befördert werden.