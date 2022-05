Erstes Bild veröffentlicht : Endlich ein Bild des eigenen Schwarzen Lochs in der Milchstraße

Ein dunkler Schatten auf heißem Gas – so sieht also Sagittarius A*, das gewaltige Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie aus. Das Bild, das Astronomen des Event Horizon Telescope am Donnerstagnachmittag veröffentlichten, ähnelt damit stark dem ersten Bild eines Schwarzen Lochs, das die Wissenschaftler 2019 veröffentlicht hatten, und auf dem das Schwarze Loch im Zentrum der elliptischen Galaxie M87 zu sehen gewesen war. „Im Grunde sollten alle Schwarzen Löcher mehr oder weniger ähnlich aussehen. Das Einzige, was sie wirklich unterscheidet, ist ihre Masse“, erklärt Heino Falcke, einer der zentralen Wissenschaftler hinter dem Bild. Die Masse von Sagittarius A*, kurz Sgr A*, ist mehr als tausendmal kleiner als die von M87*. Dafür ist aber auch die Distanz zwischen uns und dem Zentrum der Milchstraße rund 2000 Mal geringer, so dass beide Schwarzen Löcher letztendlich etwa gleich groß erscheinen – ungefähr so groß wie ein Tennisball auf dem Mond.

Sagittarius A* war von Anfang an das eigentliche Ziel gewesen. Schon als vor gut zwanzig Jahren zum ersten Mal die Idee entstanden war, dass man Schwarze Löcher „fotografieren” könnte, war es dieses Objekt im Sternbild des Schützen, das dafür primär diskutiert wurde. Die Idee selbst erschien damals einigermaßen verrückt – schließlich zeichnen sich Schwarze Löcher ja gerade dadurch aus, dass sie alles, auch Licht, unwiederbringlich schlucken. Keine gute Voraussetzung für ein Beobachtungsvorhaben. Die Astronomen aber glaubten an die Idee, entwickelten die entsprechende, sehr komplexe Technologie, mithilfe derer Teleskope auf der ganzen Welt virtuell zu einem einzigen erdgroßen Teleskop kombiniert werden, und erarbeiteten die für das Vorhaben nötigen theoretischen Hintergründe. Ein Hindernis nach dem anderen räumten sie aus dem Weg.

Warum sehen wir das Loch in der Milchstraße erst jetzt?

Am 10. April 2019 traten sie schließlich an die Öffentlichkeit, um das erste echte Bild eines Schwarzen Lochs zu präsentieren — oder genauer von dessen Schatten auf dem umgebenden heißen Gas. Das Schwarze Loch, das daraufhin die Titelseiten aller Tageszeitungen zierte, war allerdings entgegen der Erwartungen nicht das unsrige, nicht Sagittarius A*. Es war der zentrale Koloss der elliptischen Galaxie M87. Das Bild, ein oranger Doughnut mit runder schwarzer Aussparung in der Mitte, war wunderschön und übertraf alle Erwartungen. Und doch war bei einigen Beobachtern eine gewissen Enttäuschung zu bemerken: Warum war nicht unser eigenes supermassereiches Schwarzes Loch, das wir nach jahrzehntelanger Forschung schließlich am besten kennen, auf diesem historischen Bild zu sehen?

Diese Frage wurde auf allen Pressekonferenzen gestellt, die das Team des Event Horizon Telescopes (EHT) an diesem Tag veranstaltete. Die Antwort: Ja, wir haben auch Sgr A* beobachtet. Aber Sgr A* ist kompliziert. Das Schwarze Loch dort ist außerordentlich unruhig und es ist umgeben von ionisiertem Gas, das Licht streut und Bilder dadurch unscharf werden lässt. Die durch Strahlungsausbrüche gekennzeichnete Unruhe von Sgr A* lässt es seine Gestalt auf Zeitskalen von Tagen bis zu Minuten variieren. “Wenn Sie von dieser Quelle ein Foto machen wollen, ist das so, als würden Sie mit einer achtstündigen Verschlusszeit ein Kleinkind fotografieren und trotzdem ein scharfes Standbild bekommen wollen”, erklärte Heino Falcke damals auf der Pressekonferenz in Brüssel. Während der Beobachtungskampagne 2017 hätten sie sowohl Sgr A* als auch M87* beobachtet. Sobald aber nach einer ersten Analyse der Daten klar gewesen sei, dass M87* tatsächlich so massereich ist, dass man seinen Schatten in den Daten würde sehen können, hätten sie sich vollständig auf diese Quelle konzentriert und Sgr A* erst einmal zurückgestellt. „Ich hätte damals am liebsten das Zentrum unserer Milchstraße präsentiert“, sagt Heino Falcke heute, „aber es war viel einfacher M87 abzubilden, weil es so viel größer und stabiler ist.“