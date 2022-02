Russland und USA auf ISS : Wie weiter im Weltraum?

Aktualisiert am

Dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden hörten zeitversetzt vielleicht auch sieben Menschen aufmerksam zu, die gerade 400 Kilometer über der Erde kreisen, als er im Weißen Haus die Strafmaßnahmen gegen Russland vorstellte. Auf der Internationalen Raumstation (ISS) arbeiten und leben gerade vier Amerikaner und zwei Russen, außer ihnen ist nur noch der deutsche Astronaut Matthias Maurer an Bord. Tatsächlich erwähnte Biden in seiner Ansprache das russische Raumfahrtprogramm: „Wir schätzen, dass wir mehr als die Hälfte der Hightech-Importe Russlands aufhalten werden“, sagte er. Das werde Russlands Fähigkeit, sein Militär zu modernisieren, einen Schlag versetzen, aber auch seine Luft- und Raumfahrtindustrie beeinträchtigen, „einschließlich des Raumfahrtprogramms“.

Der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, reagierte auf diese Äußerung noch am Donnerstag auf Twitter mit der Frage: „Wollen Sie unsere Zusammenarbeit auf der ISS zerstören?“ Die Frage verband Rogosin mit einer Drohung: Biden sei wohl nicht bewusst, dass russische Motoren die ISS auf Kurs hielten – „wer wird ohne uns die ISS vor einem möglicherweise unkon­trollierten Absteigen aus der Umlaufbahn und einem Absturz auf amerikanisches oder europäisches Territorium bewahren?“ Nicht ausgeschlossen sei ferner, dass die 500 Tonnen schweren Reste der ISS auf Indien oder China stürzen könnten. „Wollen Sie ihnen mit einer solchen Aussicht drohen?“, schrieb Rogosin. „Die ISS fliegt nicht über Russland, also liegen alle Risiken bei Ihnen.“

Die ISS wird betrieben von den Luftfahrtbehörden der Länder Amerika, Russland, Kanada, Japan und Europas, besteht aber aus einem amerikanischen und einem russischen Teil. Laut Pete Harding, einem ISS-Fachmann des Portals NASASpaceflight, sind die Triebwerke des russischen Segments tatsächlich das einzige Mittel, um die Höhe zu regulieren, auf der die ISS um die Erde kreist. Dafür sei der russische Teil aber auf die Stromversorgung durch die amerikanische Seite angewiesen. Insgesamt seien beide Seiten voneinander abhängig.

Dementsprechend muss man diese Drohung aus Russland wohl nicht allzu ernst nehmen. Bevor der Raumfahrtbehörden-Leiter Rogosin auf Twitter von einem Absturz der ISS fabulierte, hatte die Raumfahrtbehörde Roskosmos außerdem mitgeteilt, ihre internationalen Verpflichtungen im Weltall erfüllen zu wollen. Auch aus Sicht der NASA geht die Zusammenarbeit mit Roskosmos in Bezug auf die ISS weiter, hieß es in einer Mitteilung der amerikanischen Raumfahrtbehörde: „Es sind keine Veränderungen geplant bei der Unterstützung der laufenden Arbeiten im All und auf dem Boden.“ Die Europäische Weltraumbehörde ESA teilte ebenfalls mit, dass die zivile Weltraumkooperation „eine Brücke“ zwischen Ländern bleiben solle. Ende März soll der NASA-Astronaut Mark Vande Hei mit einer russischen Sojus-Kapsel zur Erde zurückkehren.