Nach offiziellen Angaben der russischen Weltraumbehörde Roskosmos ist die Raumsonde „Luna-25“ auf dem Mond abgestürzt. Der Pressedienst von Roskosmos veröffentlichte am Sonntag die Nachricht, dass nach vorläufigen Berechnungen die Sonde „in eine nicht vorgesehene Umlaufbahn wechselte, mit dem Mond kollidierte und dann aufhörte zu existieren“.

Erst am Samstag sprach Roskosmos von einem Notfall: Demnach hatte es nach Angaben aus Moskau einen unerwarteten Zwischenfall gegeben. In Vorbereitung auf das baldige Aufsetzen auf der Mondoberfläche sollte die Sonde am Samstag um 14.10 Uhr Moskauer Zeit (13.10 Uhr MESZ) in eine neue Umlaufbahn des Erdtrabanten eintreten, wie Roskosmos mitteilte. „Während der Operation kam es an Bord der automatischen Station zu einer außerplanmäßigen Situation, die es nicht erlaubte, das Manöver unter den vorgegebenen Parametern auszuführen.“

Dadurch wurde offenbar gegen 14.57 Uhr Ortszeit die Kommunikation zur Erde abgebrochen. „Maßnahmen zur Suche nach dem Gerät und zur Wiederherstellung der Kommunikation mit ihm führten zu keinem Ergebnis“, heißt es.

Russlands letzte erfolgreiche Mondmission war 1976

Spezialisten waren demnach damit beschäftigt, den Vorfall zu untersuchen und die Ursache zu ermitteln, hieß es von Roskosmos am Samstag. Für Montag war die Landung von Luna-25 auf der Mondoberfläche geplant. Die Sonde sollte planmäßig nördlich vom Boguslawski-Krater am Südpol des Mondes landen und dort ein Jahr lang auf der Mondoberfläche verbleiben, Gesteinsproben nehmen und die Mondoberfläche untersuchen.

„Luna-25“ war Teil des russischen Mondprogramms, das die Errichtung einer eigenen Raumstation auf dem Himmelskörper bis 2040 vorsieht. Die Sonde startete vor mehr als einer Woche ins All und trat am vergangenen Mittwoch in die Umlaufbahn des Mondes ein. Seitdem suchte der 1800 Kilogramm schwere Flugkörper russischen Angaben zufolge nach einem geeigneten Landeplatz. Am Donnerstag präsentierte Roskosmos ein Foto der Mondoberfläche, das die Sonde aufgenommen habe.

Die Mission war die erste des neuen russischen Mondprogramms. Eigentlich hätte die Sonde schon im Jahr 2012 starten sollen, zuletzt war der Mai 2022 anvisiert worden. Zuletzt hatte Moskau 1976 die Sonde „Luna-24“ zum Mond geschickt.