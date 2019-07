Partielle Mondfinsternis : Rostrot steht der Erdtrabant am Himmel

50 Jahre nach dem Start der historischen Mondmission Apollo 11 können Himmelsgucker am späten Abend eine partielle Mondfinsternis beobachten. Zu Beginn des Eintrittes in den Erdschatten leuchtet er dabei rötlich.

In Schwerin leuchtete der Vollmond zum Beginn des teilweise Eintritts in den Erdschatten rötlich. Bild: dpa

Genau 50 Jahre jährt sich der Start der Mission Apollo 11 heute. Bei wolkenfreiem Himmel können Schaulustige am späten Dienstagabend den Zielpunkt der Mondlandemission sich verdunkeln sehen – und eine partielle Mondfinsternis beobachten. Am Dienstagabend um 22.02 Uhr begann der Erdtrabant langsam in den Kernschatten der Erde eintauchen.

In der Nacht bis etwa 1.00 Uhr wird der Mond im Kernschatten der Erde liegen. Zur Mitte der Finsternis um 23.31 Uhr befinden sich rund zwei Drittel des Vollmonddurchmessers in der Kernschattenzone. Danach wandert die partiell verfinsterte Mondscheibe wieder aus dem Kernschatten heraus.

Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Mond, Erde und Sonne stehen dann auf einer Linie. Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft nach Angaben der Vereinigung der Sternenfreunde im hessischen Heppenheim wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum. Wenn der Mond dann durch diesen Schatten läuft, sehe man eine Mondfinsternis. Stehe der Trabant im vollen Umfang in diesem Schatten, spricht man von einer totalen Finsternis. Das ist in der kommenden aber nicht der Fall. Der Mond, der rund 380.000 Kilometer von der Erde entfernt ist, werde nur zu rund 65 Prozent in den Kernschatten eintauchen.

Die Aussichten hätten jedoch besser sein können: Schaulustige brauchen in der Nacht zu Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands Glück, um die partielle Mondfinsternis sehen zu können, den in vielen Regionen der Bundesrepublik war der Himmel wolkenverhangen. Während in München der Blick auf den Schatten bedeckten Mond gut war, gab es in Mittel- und Norddeutschland viele Wolken.