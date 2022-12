Marsianischer Staubteufel : So klingt ein Wirbelwind auf dem Mars

Deutschsprachige Meteorologen bezeichnen sie wissenschaftlich als „Kleintromben“, aufgrund ihres oft hohen Staubgehalts heißen sie in Amerika „Dust Devils“ (Staubteufel), in Australien sind sie als Willy-willies bekannt: kurzlebige Wirbelwinde von typischerweise einigen Metern Durchmesser, die sich – im Unterschied etwa zu Tornados – ohne Beteiligung von Wolken bilden. Das geschieht oft in Wüstengebieten, aber auch bei uns kann man ihnen an trockenen Sommertagen begegnen. Kleintromben entstehen, wenn warme Luft lokal aufzusteigen beginnt und dabei ins Rotieren gerät, Dann kommt es in ihrem inneren zu einem Druckabfall und in Rotationsrichtung zu erhöhten Windgeschwindigkeiten.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Auch auf dem Mars sind sie seit den ersten Landemissionen der beiden amerikanischen „Viking“-Sonden 1976 ein bekanntes Phänomen – und zuweilen ein willkommenes. Denn mehr als einmal haben Staubteufel insbesondere den beiden solar betriebenen Marsrovern Spirit (von 2004 bis 2011 auf dem Mars aktiv) und Opportunity (2004 bis 2018) den roten Marsstaub von den Solarzellen geblasen. Nun haben Forscher der NASA in „Nature Communications“ die Aufnahme der Geräusche eines Staubteufels auf dem Mars veröffentlicht. Er ist am 27. September 2021 genau über den seit dem 16. Februar 2021 auf dem Mars operierenden Rover Perseverance hinwegefegt, der als nuklear betriebenes Gerät allerdings nicht auf einen Reinigungsdienst angewiesen ist. Das Mikrophon des SuperCam-Instruments registrierte zwei Windschwälle im Abstand von etwa zwei Sekunden. In dem windstillen Intervall dazwischen befand sich der Rover im Auge des Wirbels.

Der Staubteufel wurde auch mit Kameras beobachtet (siehe Bild) und mit Instrumenten verfolgt, die den Aufprall von Staubteilchen registrieren. Aus den Daten schließen die Forscher, dass diese marsianische Kleintrombe 25 Meter breit und mindesten 118 Meter hoch war. Ihre Geschwindigkeit betrug bei der Begegnung mit dem Rover etwa 5 Meter pro Sekunde.

Das Zusammentreffen mit Perseverance war reiner Zufall – der Rover wurde nicht etwa absichtlich in den Wirbelsturm hineingesteuert. Allerdings zeigten frühere Beobachtungen, dass sich in seinem Operationsgebiet – der 45 Kilometer weite und in der Marsurzeit eine Zeit lang wassergefüllte Krater „Jezero“ am Rande der Tiefebene Isidis Planitia – besonders oft Staubteufel bilden. Der Grund dafür ist laut den Autoren der nun veröffentlichten Studie noch unklar.

Mehr zum Thema 1/

Von der Erforschung marsianischer Staubteufel versprechen sich die Planetologen bessere Erkenntnisse darüber, wie das Aufwirbeln und der Transport von Staub auf dem Mars vonstatten geht. Damit hoffen Sie den „Staubzyklus“ des Mars besser zu verstehen und Staubstürme vorhersagen zu können, insbesondere jene, die alle paar Jahre planetenweit wüten und dann die verschiedenen aktiven Marssonden behindern. Schließlich ist Staub auch ein Umweltphänomen, das der von Menschen zum Mars geschickten Hardware zusetzt.