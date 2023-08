Irgendwie peinlich war das der NASA schon. Bereits am 21. Juli ist beim Versenden von Kommandos an die Raumsonde Voyager 2 etwas schief gegangen, aber erst sieben Tage später, am vergangenen Freitag, rückte die amerikanische Weltraumbehörde mit einer Pressemitteilung darüber heraus – und auch nicht ihre Washingtoner Zentrale, sondern nur die für Voyager verantwortliche Dependance, das Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena bei Los Angeles: Der Kontakt zur Sonde war verloren gegangen. „Eine Reihe geplanter Kommandos richtete die Antenne unbeabsichtigt um zwei Grad an der Erde vorbei aus“, hieß es dort. Im Klartext: Da hatte sich jemand vertippt.

Erst als der Montag über Pasadena hereinbrach, machte die Nachricht die Runde und entsetzte alle Weltrauminteressierten. Am Dienstag den 1. August gab es aber immerhin schon einen Hoffnungsschimmer: Das Deep Space Network, ein Verbund aus riesigen Antennenschüsseln in Kalifornien, Spanien und Australien, hatte nach dem Trägersignal der Sonde gesucht. „Das war erfolgreich,“ sagte Projektmanagerin Suzanne Dodd am Abend europäischer Zeit gegenüber CNN. „Wir hören nun den ,Herzschlag' der Sonde und wissen, sie ist am Leben und in Funktion.“

Noch ist die Situation aber vergleichbar mit Klopfzeichen, die man von Verschütteten hört, ohne ihnen umgekehrt etwas mitteilen zu können. „Wir programmieren nun eine neuen Befehlssequenz, um zu versuchen, die Antenne der Sonde wieder zur Erde auszurichten“, sagt Dodd. „Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert“. Die Reporterin von CNN verglich das Vorhaben mit dem Versuch, die Sonde anzuschreien, um wieder ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.

Die Aufregung über den Vorfall ist nun erheblich größer als zum Beispiel jene, die Anfang Mai 2022 um sich griff, als der Marsrover „Perseverance“ zwei Tage lang keinen Kontakt zu seinem kleinen Helikopter „Ingenuity“ mehr fand. Tatsächlich aber ist Voyager 2 eine sehr viel wichtigere Sonde. Sie und ihrer Schwester Voyager 1 sind seit 46 Jahren im All, haben die äußeren Planeten aus der Nähe erforscht – darunter als erste und bisher einzige Uranus und Neptun – und schon vor etlichen Jahren waren sie bis über die Grenzen des Sonnensystems vorgedrungen. Sie fliegen nun durch Zonen, die bereits dem interstellaren Weltraum zugerechnet werden können – mit vier respektive fünf funktionsfähigen Instrumenten sowie, bis vorletzte Woche, regelmäßigem Kontakt zur Erde zwecks Übermittlung von Daten über Teilchendichten und Magnetfeldstärken dort draußen.

Tapfer zu gehen, wohin so schnell niemand mehr hinkommt

Das macht die beiden Oldtimer nicht nur zu den am weitesten gereisten Artefakten der Menschheit – Voyager 2 ist 20 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, Voyager 1 sogar fast 24 Milliarden – sondern auch wissenschaftlich ungeheuer wertvoll. Wo diese beiden jetzt sind, dort wird keine andere Sonde mehr hingelangen, jedenfalls nicht zu Lebzeiten irgendeines heute unter uns weilenden Menschen.

Zum Glück wurde den Voyagers einprogrammiert, sich in regelmäßigen Abständen für alle Fälle eigenständig zur Erde auszurichten. Voyager 2 wird dies das nächste Mal am 15. Oktober tun und am JPL gibt man sich hoffnungsfroh, den Kontakt dann wieder in beide Richtungen herstellen zu können. Dann kann die Lieferung von Daten aus den Räumen jenseits der Sonne hoffentlich fortgesetzt werden.

Allerdings nicht beliebig. Die Tage beider Voyager-Sonden sind so oder so gezählt. Zur Lageregelung bedarf es des Treibstoffs Hydrazin und dessen Vorräte an Bord gehen irgendwann zur Neige. Die elektrische Versorgung der Instrumente, der Funkanlage und des Bordcomputers mit seinem Arbeitsspeicher von stolzen 32 Kilobyte ist schon jetzt ein Problem. Die mitgeführten Generatoren, die Energie aus dem Radioaktiven Zerfall von Plutonium gewinnen, lieferten beim Start vor 46 Jahren 440 Watt. Jetzt sind es gerade mal noch so um die hundert Watt.

Warum von den ursprünglich zehn wissenschaftlichen Instrumenten, die jede der beiden Sonden mitführt, nur noch die Hälfte funktionieren, liegt daher nicht etwa daran, dass die anderen alle ihren Geist aufgegeben hätten. Vielmehr wurden sie abgeschaltet, um Energie zu sparen, die Kameras bereits 1990. In Zukunft werden weitere Instrumente abgeklemmt werden müssen, damit die verbleibenden noch Strom haben, das letzte vermutlich im Jahr 2030. Danach wird man mit sehr viel Glück noch zehn Jahre lang Kontakt halten können, aber nur Ingenieurdaten erhalten, die nichts weiter tun, als den Menschen ihre interstellare Präsenz zu vergewissern. Dann reicht die Energie auch zum Funken nicht mehr.