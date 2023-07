Vier Jahre nach dem erfolglosen Versuch einer Mondlandung hat Indien eine zweite unbemannte Raumsonde auf den Weg zum Erdtrabanten geschickt. Eine Trägerrakete mit der Sonde „Chandrayaan 3“ an Bord startete am Freitag um 11.05 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan in der Nähe der südindischen Metropole Chennai. Das Ziel der Raumsonde, die aus einem Landegerät und einem Mondfahrzeug besteht, ist die Südseite des Mondes.

Vierzehn Tage lang soll die wenig untersuchte Region des Mondes erkundet werden. Die Landung ist für den 23. oder 24. August geplant. „Chandrayaan 3“ wird auch Unterstützung von Bodenstationen anderer Raumfahrtorganisationen erhalten, unter anderen auch von der ESA. Sollte die Mission erfolgreich sein, wäre Indien nach den USA, Russland und China die vierte Nation, der eine Landung auf dem Erdtrabanten gelungen ist.

Der erste Versuch Indiens war 2019 misslungen. Bei der Mission Chandrayaan 2 stürzte das Landemodul auf die Oberfläche des Erdtrabanten. Später teilte die Weltraumbehörde dem Parlament in Neu Delhi mit, dass es während der Annäherung an den Mond Probleme beim Abbremsvorgang gegeben habe. Zuvor hatte Indien bereits eine andere Mission zum Mond geschickt: Die Sonde „Chandrayaan-1" war im Jahr 2008 gestartet und hatte den Mond umkreist, ohne auf ihm zu landen. Bei der aktuellen Mission soll die Mondumlaufbahn nach rund 15 bis 20 Tagen erreicht werden, hieß es von der indischen Raumfahrtbehörde ISRO.

Ehrgeizige Weltall-Ziele

Vor dem zweiten Versuch besuchten Mitarbeiter der Weltraumbehörde den hinduistischen Tempel in der Stadt Tirupati im Bundesstaat Andhra Pradesh und baten um göttlichen Beistand. Der Chef der Behörde, Sreedhara Panicker Somanath, sagte Reportern vor Ort: „Wir hoffen, dass alles gut geht und die Sonde am 23. August auf dem Mond landet.“

Indiens Weltraumprogramm begann in den 1960er Jahren. In den ersten Jahrzehnten lag der Fokus vorwiegend darauf, bestimmte Satelliten günstig ins All zu befördern. Das Land schaffte sich so den Ruf, für wenig Geld Satelliten ins All bringen zu können. Im Jahr 2014 hatte Indiens Raumfahrt weltweit für große Aufmerksamkeit gesorgt, als eine indische Raumsonde („Mangalyaan 1") in die Umlaufbahn des Mars geschickt wurde und ein erstes Bild von der Oberfläche des Roten Planeten zur Erde schickte.

Indien hat weitere ehrgeizige Ziele. Zuletzt wurde bei einem Besuch von Indiens Premierminister Narendra Modi bei US-Präsident Joe Biden eine verstärkte Zusammenarbeit in Sachen Raumfahrt angekündigt. Neben der jetzigen Mondmission sind weitere Projekte geplant, die voraussichtlich ab Ende 2024 starten sollen.

So soll es Missionen zur Venus (“Shukrayaan 1") und zum Mars („Mangalyaan 2") geben. Zudem sollen Astronauten ins All geschickt werden (Mission „Gaganyaan“). Die Regierung möchte auch zunehmend auf den Privatsektor setzen, Privatfirmen dürfen die Infrastruktur der Weltraumbehörde nutzen. Kürzlich schoss diese erstmals eine von einem einheimischen Privatunternehmen entwickelte Rakete ins Weltall.