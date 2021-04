Aktualisiert am

Mars-Rover gelingt Umwandlung von CO2 in Sauerstoff

„Perseverance“ : Mars-Rover gelingt Umwandlung von CO2 in Sauerstoff

Das von der Nasa gestellte Bild zeigt den Mars-Rover am 14. April 2021. Bild: EPA

Der US-Marsmission ist eine weitere Pioniertat gelungen: Der Rover „Perseverance“ wandelte Kohlendioxid aus der Atmosphäre des Roten Planeten in Sauerstoff um, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch mitteilte. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt sei dieser Prozess nun auf einem anderen Planeten vollzogen worden.

Bei dem Experiment, das am 20. April stattfand, kam „Moxie“ zum Einsatz, ein goldener Kasten von der Größe einer Autobatterie. Das Gerät spaltet über elektrische und chemische Prozesse das CO2 auf und gewinnt auf diese Weise Sauerstoff.

Atemluft für fünf Minuten

Nasa-Manager Jim Reuter sprach von einem „entscheidenden ersten Schritt“. Insgesamt fünf Gramm Sauerstoff habe „Moxie“ bei seinem ersten solchen Einsatz extrahieren können – das lasse einen Astronauten ungefähr zehn Minuten lang atmen. Das Gerät soll künftig aber bis zu zehn Gramm Sauerstoff pro Stunde generieren können.

Das Verfahren könnte nicht nur Astronauten, die eines Tages den Roten Planeten betreten sollen, das Atmen ermöglichen. Es könnte auch den benötigten Sauerstoff liefern, der in großen Mengen für den Antrieb der Rakete bei der Rückreise zur Erde benötigt wird.

Am Montag war es der Nasa bereits gelungen, mehr als eine halbe Minute lang den Mini-Hubschrauber „Ingenuity“ auf dem Mars fliegen zu lassen. „Perseverance“ war Mitte Februar mit dem Fluggerät auf dem Roten Planeten gelandet.