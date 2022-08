Kosmologie : Der Ursprung der frühesten extremen Schwarzen Löcher

Quasare, wie der hier künstlerisch dargestellte 3C 279, sind so hell, dass man sie bereits in der Anfangszeit des Kosmos beobachten kann. Bild: ESO/M. Kornmesser

Kurz nach dem Urknall wurde es erst einmal wieder dunkel. Als die heiße Materie sich im Zuge der Expansion zunehmend abgekühlt hatte, dauerte es noch rund hundert Millionen Jahre, bis sich die ersten Sterne und Galaxien bildeten und deren Licht das All abermals erhellte. Mit heutiger Technik lassen sich zwar keine einzelnen Sterne aus der Frühzeit des Alls abbilden, beobachtet hat man aber einige hell strahlende Galaxienkerne. Diese werden als Quasare bezeichnet. Ihre Leuchtkraft rührt von heißen Gasmassen her, die in ein supermassereiches Schwarzes Loch von Millionen bis Milliarden Sonnenmassen einströmen. Dabei heizt das Gas in einer sogenannten Akkretionsscheibe extrem auf, strahlt daraufhin und sendet so kurz vor dem endgültigen Verschwinden noch einen hellen Gruß quer durch das Universum.

Dabei gilt: Je massereicher ein solcher galaktischer Gierschlund ist, desto heißer und heller wird die einströmende Materie und desto besser lassen sich derart weit entfernte Objekte überhaupt identifizieren. Allerdings gilt es als eine offene Frage der Kosmologie, woher derartige Schwergewichte im jungen Universum stammen. Denn Schwarze Löcher entstehen gemeinhin durch den Kollaps sehr schwerer Sterne, wenn diese ihren Brennstoff aufgebraucht haben und dann unter ihrem Gravitationsdruck kollabieren. Aber die schwersten bekannten Sterne weisen nur um die 200 Sonnenmassen auf. Solche Sterne leuchten so intensiv, dass sie alles Gas aus ihrer Umgebung wegblasen.

Wenn aus einem solchen Stern ein Schwarzes Loch wird, das etwa 100 Sonnenmassen aufweist, dann muss dieses ebenfalls lange Zeit wachsen und gigantische Materieströme einsaugen, bevor es die Gewichtsklasse der Milliarden Sonnen schweren Riesenlöcher erreicht. Die einströmende Materie strahlt aber ebenfalls sehr hell und begrenzt dadurch den weiteren Zufluss von Materie. Kosmologische Simulationen konnten bislang nicht erklären, woher die 200 Quasare stammen, die aus der Zeit von weniger als einer Milliarde Jahre nach dem Urknall bekannt sind.

Turbulente Gasströmungen im Herzen junger Galaxien

Bereits vor einiger Zeit kam der Gedanke auf, dass sich das Rätsel der schwergewichtigen Quasare lösen ließe, wenn die Schwarzen Löcher schon bei ihrer Geburt deutlich schwerer wären als die typischen rund zehn bis 100 Sonnenmassen. Das wäre etwa möglich, wenn die Vorläufersterne extrem groß und massereich gewesen wären, mit über tausend Sonnenmassen. Solche – bislang hypothetischen – Riesensterne hätten sich nur unter den Bedingungen des frühen Weltalls bilden können. Zufriedenstellend simuliert werden konnte das bislang noch nicht.

Des Rätsels Lösung könnte nach einer im Journal „Nature“ veröffentlichten Studie jedoch in turbulenten Gasströmungen im Herzen junger Galaxien liegen. Ein internationales Team um den Astrophysiker Dan Whalen von der Universität Portsmouth hat mit detaillierten Supercomputer-Simulationen die Bedingungen im Zentralbereich junger Galaxien in den ersten paar Hundert Millionen Jahren nach dem Urknall nachgestellt. Die enorm starken Turbulenzen in den heftigen Strömungen kalter Gase unterdrückten die Bildung neuer Sterne effektiv. Dadurch konnten sich außergewöhnlich massereiche Gaswolken zusammenballen, die schließlich zu gigantischen Sternen kollabierten. „In unseren Simulationen sehen wir Riesensterne von 31.000 bis 40.000 Sonnenmassen“, sagt Whalen. Das ist mehr als die hundertfache Masse der schwersten heutigen Sterne.

Gemäß der Simulation erreichten diese massereiche Sterne nur eine sehr kurze Lebensdauer und implodierten dann zu entsprechend großen Schwarzen Löchern. Noch dazu befinden sich diese Schwarzen Löcher im Zentralbereich einströmender Gasmassen im Zentrum einer Galaxie. Das könnte die frühe Entstehung der beobachteten Quasare im jungen Universum erklären. Leider wird das James-Webb-Weltraumteleskop zwar viele dieser Quasare, aber kaum ihre Vorläufersterne beobachten können – obwohl diese zigmillionenfach heller leuchten dürften als unsere Sonne. Wenn aber Paare solcher Riesensterne in Nachbarschaft entstanden wären, sollte eine Verschmelzung ihrer Schwarzen Löcher mit künftigen Gravitationswellendetektoren in gut zehn Jahren möglich sein. Das wäre ein eindeutiger Hinweis auf derartige – mit weitem Abstand schwerste – Sterne, die zur Klasse der Roten oder Blauen Hyperriesen zählen würden.