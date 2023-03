Calçada und Kornmesser arbeiten beide in der Kommunikationsabteilung der ESO, und wenn man in den Medien Bilder aus dem Kosmos sieht, steht nicht selten mindestens einer der beiden Namen in den Angaben zur Bildquelle. Sie und ihre Kollegen in dem insgesamt rund zwanzig Personen starken Team sind dafür verantwortlich, die Ergebnisse der zur ESO gehörenden Forschungseinrichtungen so aufzubereiten, dass sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Die besondere Aufgabe der beiden ist dabei, die dafür benötigten Bilder zu erstellen. Manchmal liefern die in Chile stehenden Teleskope der ESO zwar bereits so atemberaubende Bilder, dass diese nur mit vergleichsweise wenig zusätzlicher Bearbeitung in der Öffentlichkeit verbreitet werden können – ein Beispiel wären die vom ALMA-Observatorium beobachteten protoplanetaren Scheiben. Doch häufig bedürfen Forschungsergebnisse eigener Illustrationen – so wie im Fall des Planeten WASP-76b. In dem zu dem Bild gehörenden 2020 in Nature erschienenen Fachartikel finden sich nur abstrakte Graphen, unanschauliche Plots und ästhetisch anspruchslose schematische Darstellungen. Eine Vorstellung davon, was es heißt, dass es auf dem heißen, 640 Lichtjahre entfernten Gasplaneten Eisen regnet, bekommt man so nicht.

In Fällen wie diesem erhalten Luis Calçada und Martin Kornmesser den Auftrag, auf der Grundlage aller verfügbaren wissenschaftlichen Informationen für eine Pressemitteilung eine künstlerische Illustration, im Englischen „artist’s impression“, zu schaffen. „Wir erstellen einen Entwurf, zeigen es den Wissenschaftlern, und entweder sind sie glücklich damit oder verlangen Änderungen“, erklärt Calçada. Ein anderes bekanntes Beispiel für einen solchen Abstimmungsprozess zwischen Künstlern und Wissenschaftlern ist die Darstellung des rätselhaften interstellaren Objektes „‘Oumuamua“. Das war im Oktober 2017 mit dem Pan-STARRS 1 Teleskop auf Hawaii entdeckt worden. Weitere Beobachtungen, unter anderem der ESO, hatten dann ergeben, dass dieser Himmelskörper auf einer höchst merkwürdigen Bahn aus dem interstellaren Raum in unser Sonnensystem eingedrungen war. Die Daten waren allerdings zunächst sehr lückenhaft. Aufwendige Analysen schärften das Bild des Himmelskörpers in den darauffolgenden Wochen aber immer weiter. „‘Oumuamua ist ein gutes Beispiel für unsere Arbeitsweise, denn die Wissenschaft änderte sich damals quasi in Echtzeit von Tag zu Tag, während die Astronomen immer mehr Daten bekamen. Zuerst hieß es ‚Es ist ein Pfannkuchen‘, dann: ‚Nein, jetzt glauben wir, es ist eher eine Zigarre‘“, erinnert sich Calçada. Das Zigarrenbild wurde schließlich im November 2017 veröffentlicht und prägte weltweit die populäre Vorstellung des interstellaren Wanderers. Im Sommer 2018 war dann noch einmal eine neue Version notwendig, als sich herausstellte, dass es sich entgegen erster Annahmen doch um einen Kometen handelte, dass also von seiner Oberfläche Gas in den interplanetaren Raum entweicht.