Kosmische Frühgeburt : Ein entfernter Zwilling der Milchstraße

Eine extrem weit entfernte Galaxie ähnelt auf überraschende Weise unserer Milchstraße. Das berichten Astronomen um Francesca Rizzo vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München in der Zeitschrift „Nature“. Das Licht der Galaxie mit der Bezeichnung „SPT0418-47“ stammt aus einer Zeit, als das Universum erst 1,4 Milliarden Jahre alt war und damit nur etwa zehn Prozent seines heutigen Alters erreicht hatte. Zu jener Zeit bildeten sich die Galaxien gerade erst aus dem Gas, das der Urknall geschaffen hatte. Die Bewegung der Materie in diesen neugeborenen Welteninseln sollte daher, so die generelle Auffassung der Wissenschaftler, wesentlich chaotischer ablaufen als in den heutigen Galaxien.

In unserer Milchstraße beispielsweise rotieren die Sterne sowie die zwischen ihnen befindlichen Gas- und Staubwolken im Wesentlichen wohlgeordnet in einer flachen Scheibe um ein massereiches Zentrum. Für ein sogenanntes „galaktisches Jahr“ benötigt die Sonne etwa gut 200 Millionen Jahre. Bewegungen senkrecht zu dieser Umlaufbewegung sind demgegenüber für die meisten Sterne stark unterdrückt. Das gleiche Verhalten beobachtet man in vielen der Milchstraße nahe gelegenen Galaxien.

„Zu unserer Überraschung fanden wir, dass sich auch SPT0418-47 ähnlich verhält, im Widerspruch zu sämtlichen Modellen und bisherigen, weniger detailreichen Beobachtungen“, erklärt Filippo Fraternali von der Universität Groningen in den Niederlanden und Ko-Autor der Studie. Bisher gingen Astronomen davon aus, dass sich die Materie in frühen Galaxien erst im Laufe von Jahrmilliarden auf die heute zu beobachtende, geordnete Bewegung einstellen würde. Das diesem nun widersprechende Resultat sei ein Durchbruch für die Erforschung der Galaxienentwicklung, meint Francesca Rizzo: „Es zeigt, dass die Strukturen, die wir bei den nahe gelegenen Spiralgalaxien und in unserer Milchstraße beobachten, schon vor zwölf Milliarden Jahren angelegt waren.“

Im verzerrenden Fokus einer Gravitationslinse

Je weiter entfernt die Objekte sind, die Astronomen von der Erde aus betrachten, desto länger war das Licht dieser Himmelskörper unterwegs und desto weiter zurück in die Vergangenheit blickten die Forscher. Da das Universum selbst rund 13,8 Milliarden Jahre alt ist, bedeutet das, dass mit genügend großer „Rückschauzeit“ Galaxien in den Blick kommen, die gerade erst entstanden sind. Das ist auch bei SPT0418-47 der Fall. Doch je größer die Distanzen sind, desto schwieriger ist es, die Details dieser Objekte zu erkennen. Die Bilder ferner Galaxien belegen auch auf den lichtstarken Kameras moderner Observatorien nur wenige Bildpunkte. Deshalb können Frau Rizzo und ihre Kollegen die Frage, ob es sich bei ihrem Fund um die Regel oder eine seltene Ausnahme handelt, noch nicht beantworten.

Um die ferne Galaxie überhaupt so genau untersuchen zu können, kam den Astronomen der Zufall zur Hilfe: Das Licht von SPT0418-47 wird von einer näher liegenden, zweiten Galaxie verstärkt. Durch diesen Gravitationslinseneffekt ist das Abbild zudem stark verzerrt worden – es erscheint auf den Bildern wie ein perfekter Kreis. Erst durch aufwendige Rechnungen konnten die Forscher die wahre Gestalt der Galaxie ermitteln. Die Ähnlichkeit zu unserer Heimatgalaxie ist somit eher indirekt: Rizzo und ihre Kollegen haben die Galaxie mit dem Radioteleskopnetzwerk „Alma“ in den chilenischen Anden aufgenommen. Dessen Antennen registrieren nicht das Sternenlicht, sondern die sogenannte Millimeterstrahlung, die von kühlen Gasen zwischen den Sternen ausgestrahlt wird. Auf den Aufnahmen sieht man dementsprechend keine Sterne und keine Spiralarme, wie sie für heutige Galaxien wie die Milchstraße typisch sind, wohl aber die Bewegung der Gasmassen.

Sehr wahrscheinlich würde SPT0418-47 auch heute der Milchstraße nicht mehr wirklich ähneln, könnte man sie von Nahem betrachten. Während unsere Galaxie stetig neue Sterne gebiert, dürfte SPT0418-47 heute einem großen und stark gealterten System ähneln, in dem praktisch nur noch alte und leuchtschwache Sterne heimisch sind. Sie wäre damit so etwas wie eine Frühgeburt, die ihre Entwicklung lange vor Sternsystemen wie unserer Milchstraße begonnen, aber auch bereits abgeschlossen hat.