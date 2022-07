Großteleskope : Kathedralen der Astronomie

Größer. Warum müssen die immer größer werden? Die Frage des Dinosaurierforschers Alan Grant im jüngsten jurassischen Kinospektakel kann man sich auch angesichts astronomischer Teleskope stellen. Seit Galileo Galilei anno 1609 mit einem damals nur wenige Zentimeter dicken Fernrohr zuerst zum Himmel schaute, haben sich die Öffnungsweiten der jeweils größten Teleskope etwa alle 30 Jahre verdoppelt. Aktuell sind gleich drei Instrumente der 30-Meter-Klasse in Arbeit. Das größte davon baut die Europäische Südsternwarte (ESO) nahe ihrem bereits bestehenden Paranal-Observatorium in der chilenischen Atacama-Wüste. Dieses nicht von ungefähr so getaufte „Extremely Large Telescope“ (ELT) besitzt einen 39 Meter breiten Primärspiegel.

Doch wozu? Hat denn die Zunft der Sternenforscher nicht gerade erst neue Hardware bekommen? Am Weihnachtstag 2021 startete das James Webb Space Telescope (JWST), in der Silvesternacht entfaltete es sich und lieferte seitdem bereits atemberaubende Testbilder. Schon hat es seine ersten wissenschaftlichen Aufnahmen im Kasten, die am 12. Juli veröffentlicht wurden. James Webbs primärer Spiegel ist nur 6,5 Meter groß – damit aber schon größer als die der beiden Teleskope auf dem Mount Wilson bei Los Angeles von 1917 und dem Mount Palomar bei San Diego von 1948, deren Beobachtungen die moderne Astrophysik begründeten. Und das JWST schwebt, wie vor ihm das Hubble-Teleskop, im All. Kein Wetter und kein Wasserdampf trübt dort den Blick zu den Sternen – und keine Luftunruhe, die auch an den besten terrestrischen Standorten stört. Wenn man heute die technischen Möglichkeiten hat, Astronomie vom Weltall aus zu betreiben – warum baut man dann noch neue Riesenteleskope auf der Erde?