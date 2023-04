Aktualisiert am

Die 16 Meter lange Radioantenne des RIME-Instrumentes in eingeklappter Position. Die Aufnahme der Bordkamera JMC2 entstand kurz nach dem Start am 14.4.2023. Bild: ESA

Nach dem Bilderbuchstart ihrer Raumsonde JUICE zu den Eismonden des Jupiters musste die europäische Raumfahrtorganisation ESA am Freitagnachmittag des 28. April nun doch ein Problem melden. Während die gewaltige, 85 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, welche die Sonde mit elektrischer Energie versorgt, kurz nach dem Start am 14. April problemlos entfaltet werden konnte, trat in der ersten Woche der Inbetriebnahme ein Problem mit einer Radarantenne auf.

Es handelt sich aber nicht um die schüsselförmige „medium-gain-antenna“, über die JUICE mit der Bodenkontrolle kommuniziert. Die wurde bereits planmäßig ausgefahren und in Betrieb genommen, ebenfalls der 10,6 Meter lange Ausleger des bordeigenen Magnetometers.