Nach dem Bilderbuchstart der JUICE-Mission am 14. April war es durchaus ein Schock gewesen, als die Europäische Raumfahrtagentur ESA am 28. April meldete, dass bei der Inbetriebnahme der Sonde nicht alles planmäßig lief. Grund zur Sorge war dabei nicht die 85 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, deren Entfaltung ein überaus anspruchsvoller Schritt gewesen war, sondern die 16 Meter lange Antenne des Radarsystems RIME („Radar for Icy Moons Exploration“). Mit der soll die Sonde nach Ankunft am Jupiter 2031 die eisigen Oberflächen und das Innere der Jupitermonde Europa, Ganymed und Kallisto in einer Tiefe von bis zu neun Kilometern untersuchen. RIME war für den Start eingeklappt gewesen – ein feststeckender Halterungsbolzen schien nun das Ausklappen zu verhindern.

Glücklicherweise, so berichtet nun die ESA, mangelte es aber beim Flugüberwachungsteam der europäischen Raumfahrtagentur in Darmstadt nicht an Ideen, wie das Problem zu beheben sein könnte. Zunächst versuchten sie es mit einer kurzen Zündung der Triebwerke, um die Sonde durchzuschütteln und in die wärmende Sonne zu drehen. „Jeden Tag zeigte die RIME-Antenne Anzeichen von Bewegung, aber noch keine vollständige Freigabe“, so die ESA.

Am gestrigen 12. Mai gelang dann aber doch der Durchbruch. Das Flugüberwachungsteam betätigte dafür ein mechanisches Bauelement, einen sogenannten „nicht-explosiven Auslöser“ (NEA) in der blockierten Halterung. Dadurch wurde eine Stoßwelle erzeugt, die den Stift um wenige Millimeter bewegte und der Antenne erlaubte, sich auszuklappen – allerdings immer noch nicht vollständig. Ein letztes Stück blieb weiterhin gefaltet. Erst als ein zweiter Auslöser gefeuert wurde, kam die erhoffte Erfolgsmeldung: RIME ist ausgefaltet, der Erkundung des Inneren der Eismonde steht nichts mehr im Wege.

RIME ist eines von zehn Instrumenten an Bord der JUICE-Sonde – allerdings eines der wichtigeren. Denn die Beschaffenheit der unter den Eiskrusten der Monde verborgenen Ozeane und deren mögliche Eignung für die Entstehung von Leben sind die Hauptfragen, die JUICE zu beantworten helfen soll. Gewärmt werden die Ozeane von den Gezeitenkräften zwischen dem Jupiter und den Monden. Bisherige Beobachtungen des Mondes Europa weisen darauf hin, dass dort auch die Chemie in den Ozeanen für die Entstehung von Leben geeignet sein könnte.

Während die ESA-Ingenieure nun ungetrübt dem weiteren Verlauf der Mission entgegenschauen dürfen, gab es derweil schlechte Nachrichten von der NASA – wenngleich keine ganz unerwarteten. Am gestrigen Freitag gab sie das offizielle Ende der Lunar-Flashlight-Mission bekannt. Der CubeSat-Satellit war am 11. Dezember 2022 gestartet worden, um Eisvorkommen in den permanent verschatteten Kratern am Südpol des Mondes zu kartieren. Diese Information wäre späteren auch astronautischen Mondmissionen zugute gekommen, die auf die Nutzung von Eis für die Herstellung von Sauerstoff und Treibstoff spekulieren. Allerdings funktionierte der Antrieb des kleinen Satelliten nicht wie geplant, der angestrebte Mondorbit wurde nicht erreicht – trotz monatelangen Bemühungen des Teams.

Der Grund könnten mögliche Ablagerungen, wie Metallstaub oder -späne, in den Treibstoffleitungen gewesen sein. Zunächst versuchte das Team, die Sonde mit nur einem Antrieb zu steuern, was aber misslang – trotz der Berechnung eines alternativen Orbits um die Erde statt um den Mond, der jeden Monat einen Blick auf den Südpol erlaubt hätte. Als für die Erreichung dieses Orbits die Zeit knapp wurde, versuchte das Team noch einmal, die Ablagerungen zu entfernen, indem es den Treibstoffdruck weit über die Designwerte hinaus erhöhte – doch brachte auch das nur eingeschränkten Erfolg.

Der Antrieb des Satelliten war bei der Mission erstmalig zum Einsatz gekommen, genau wie der Bordcomputer, das Navigationssystem und ein Reflektometer mit vier Lasern, das die wissenschaftlichen Daten hätte sammeln sollen. Die NASA spricht daher trotz allem von einem Erfolg der Mission, deren Ziel auch die Testung der neuen Technologie-Komponenten gewesen sei. „Technologie-Demonstrationen besitzen natürlicherweise sowohl ein hohes Risiko als auch einen hohen Nutzen. „Für die NASA sind sie essentiell, um zu testen und zu lernen“, kommentierte Christopher Baker, der bei der NASA für die Small Spacecraft Technology zuständig ist. Das wissenschaftliche Team hinter der Mission wird es vermutlich trotzdem wenig trösten, dass die Auswertung der Mission sich nun lediglich auf die Leistung des Systems während des Fluges beschränken wird.

Lunar Flashlight wird am 17. Mai der Erde noch einmal bis auf 65.000 Kilometer nahe kommen um dann ins tiefere Sonnensystem auf einen Sonnenorbit einzuschwenken.