Das Potential, das im JWST als Infrarotteleskop steckt, gründet sich zum einen darauf, dass Strahlung aus der Frühzeit des Universums, bevor sie bei uns ankommt, durch die kosmische Expansion zu längeren Wellenlängen verschoben wird. Das Licht der ersten Sterne und Galaxien, das 200 Millionen Jahre nach dem Urknall im optischen und ultravioletten Bereich des Spektrums ausgesendet wurde, erreicht uns daher heute im Infraroten. Die Hoffnung der Astronomen ist, dass James Webb dabei helfen wird, den Zeitpunkt einzugrenzen, an dem die energiereiche Strahlung der ersten Sterne den Kosmos aufhellte und den größten Teil des vorhandenen Wasserstoffgases in Protonen und Elektronen trennte – die sogenannte Epoche der Reionisation. Das erste, in der Nacht auf den 12. Juli von Präsident Biden präsentierte Bild des Galaxienhaufens SMACS 0723 zeigt, wie viel hier von Webb tatsächlich zu erwarten ist: „Webb’s First Deep Field“ ist das tiefste und schärfste Infrarotbild des fernen Universums.

Auch die spätere Entwicklung der Galaxien wird das JWST beobachten können und damit hoffentlich die Frage beantworten, wie die frühen, kleinen und oft klumpigen Sternwolken zu den spiralförmigen und elliptischen Sternwolken wurden, die wir heute aus unserer näheren kosmischen Umgebung kennen. Dabei wird auch der Einfluss Dunkler Materie studiert werden können. Eine wichtige Rolle spielen hier Kollisionen und Verschmelzungen von Galaxien. Webbs Bild von Stephans Quintett, einer Gruppe von fünf wechselwirkenden Galaxien, liefert hier ein eindrucksvolles Beispiel.

Eine andere wichtige Eigenschaft der Infrarotstrahlung ist, dass sie in der Lage ist, kosmische Staubwolken zu durchdringen. Das ist entscheidend, wenn es darum geht, sehr junge Sterne zu beobachten, die in dichten und staubigen Gaswolken gebildet werden und damit im Optischen unsichtbar sind. Zu den Details ihrer Entstehung gibt es noch viele offene Fragen – deren Beantwortung deshalb wichtig ist, weil sie Grundlage für das Verständnis des gesamten Lebensweges der Sterne ist. Die Geburt zahlreicher massereicher Sterne ist im rund 7600 Lichtjahre entfernten Carinanebel zu beobachten, den James Webb in farbenfroher Schönheit abgelichtet hat. Wie das Leben mancher Sterne endet, hat Webb ebenfalls schon aufgenommen. Der von Webb beobachtete südliche Ringnebel besteht aus der sich ausbreitenden Gashülle eines sterbenden Sterns.

Und schließlich ruhen auf dem JWST Hoffnungen auf neue Erkenntnisse über Exoplaneten. Tausende sind mittlerweile bekannt, aber die Frage nach den Bedingungen auf deren Oberflächen und damit nach deren potentieller Lebensfreundlichkeit erfordert Daten über ihre Atmosphären. Die dort vorhandenen Moleküle hinterlassen charakteristische Spuren im Infraroten. Es könnte also sein, dass James Webb die Suche nach fremdem Leben im All ein Stück voranbringen wird. Dass es dazu die technischen Möglichkeiten besitzt, zeigt das Spektrum des fast 1150 Lichtjahre entfernten Gasplaneten WASP-96b.