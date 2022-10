Daher sind auf dem neuen Bild auch viele junge Sterne zu sehen, die Hubble verborgen geblieben waren. Da es sich aus dieser astronomischen Distanz um punktförmige Lichtquellen handelt, erscheinen sie jeweils mit einem Kranz aus acht Strahlen. Dabei handelt es sich um Beugungserscheinungen am Instrument, deren spezifische Symmetrie auch der Grund dafür ist, dass es hier gerade acht Strahlen sind. An den Spitzen der fingerförmigen Strukturen sind Flecken zu sehen, die in dem hier verwendeten Farbschema – zur Wiedergabe der für menschliche Augen an sich unsichtbaren Infrarotstrahlung – in einem leuchtenden Rot wiedergegeben sind. Es handelt sich um Protosterne, die noch in den Materienebeln stecken, aus denen sie sich gebildet haben. Sie sind nur wenige hunderttausend Jahre alt und werden in den meisten Fällen noch ein paar Millionen Jahre brauchen, bis sie zu voll entwickelten Sternen geworden sind.