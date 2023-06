Aktualisiert am

Das Icecube-Observatorium besteht aus einem Kubikkilometer Eis am Südpol. Dem Band der Milchstraße sind hier in Blau die Ursprungsorte der gefundenen Neutrinos überlagert. Bild: IceCube Collaboration (Yuya Makino)/U.S. National Science Foundation

Herr Hünnefeld, Sie und Ihre Kollegen haben heute neue Ergebnisse des Icecube-Observatoriums am Südpol bekannt gegeben. Was haben Sie entdeckt?

Wir haben Neutrinos entdeckt, die aus unserer Heimatgalaxie stammen. Neutrinos sind elektrisch neutrale Elementarteilchen, die nur über eine verschwindend geringe Masse verfügen. Interessant sind sie insbesondere deshalb, weil sie nur sehr schwach mit Materie interagieren. Man kann sie also gut dazu nutzen, um in die Tiefen des Universums zu blicken und etwas über die Objekte dort zu lernen. Mit Licht geht das zum Beispiel nicht so gut, weil Licht von Materie recht einfach absorbiert wird.