Tiefe Astronomie : Der früheste Stern

Wenn Sterne Namen haben und nicht bloß Nummern, dann sind sie normalerweise in der Nähe – astronomisch gesehen. Betelgeuse im Orion oder Antares im Skorpion sind grob 600 Lichtjahre von uns entfernt und damit noch tief im Inneren unserer Milchstraße. Das gilt erst recht für Aldebaran im Sternbild Stier mit 65 Lichtjahren und Sirius, der hellste Fixstern an unserem Himmel, mit weniger als neun Lichtjahren Entfernung.

Der Stern Earendel aber, dessen Entdeckung ein Astronomenteam um Brian Welch und Dan Coe von der Johns Hopkins University in Baltimore in der aktuellen Ausgabe von Nature vermelden, ist so weit entfernt, dass das Licht, welches die Forscher mit dem Hubble Space Telescope von ihm aufgefangen haben, unfassbare 12,9 Milliarden Jahre zu uns unterwegs war. Es wurde abgestrahlt, als der Urknall gerade einmal 900 Millionen Jahre zurücklag und das Universum erst sieben Prozent seines aktuellen Alters erreicht hatte – in der Morgendämmerung des Kosmos sozusagen. Daher auch der Name, der einem altenglischen Adventsgedicht aus dem frühen Mittelalter entnommen ist und kaum zufällig an den mythischen Halbelben Eärendil aus J.R.R. Tolkiens ““Silmarillion“ erinnert, der den Morgenstern als Juwel auf der Stirn trägt.

Ein vergleichsweise normales Objekt

In einem Zeitraum von 12,9 Milliarden Jahren hat sich das Licht einer in alle Richtungen leuchtenden Quelle schon sehr verdünnt. Normalerweise tun sich Astronomen selbst mit ihren größten und besten Teleskopen schon schwer, aus solch einer Entfernung ganze Galaxien zu sehen, deren Bilder das Licht Hunderter Milliarden Einzelsterne in sich vereinigen. Und wenn sich bisweilen Objekte unterhalb des Kalibers ganzer Galaxien aus solchen enormen Distanzen bemerkbar machen, dann stecken ganz und gar extreme Vorgänge dahinter, bei denen Materiemassen in supermassive Schwarze Löcher fallen und Teile davon entlang der Achsen ihrer Strudelbewegung gebündelt und auf nahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden.

Earendel aber ist offenbar ein vergleichsweise normaler Stern, wenn auch ein sehr dicker. Die mindestens fünfzigfache Masse unserer Sonne dürfte er haben, schätzen die Autoren des Nature-Artikels, und Millionenmal so intensiv leuchten. Solche Sterne sind selten – die allermeisten Sterne im Universum sind kleiner als unsere Sonne –, aber nicht ungewöhnlich, und über intergalaktische Distanzen dieser Dimension sind auch solche Brummer eigentlich nicht zu sehen. In diesem Fall kam den Forschern aber ein Zufall zu Hilfe.

Verbeulte Gravitationslinse

Earendels Heimatgalaxie WHL0137-zD1 steht von uns aus gesehen nämlich hinter einem massiven Galaxienhaufen, der uns wesentlich näher gelegen ist – sein Licht machte sich erst auf dem Weg, als das Universum schon acht Milliarden Jahre existierte. Sein Schwerefeld lenkte das Licht der dahinterliegenden fernen Heimatgalaxie Earendels ab, bündelte es dabei stellenweise wie in einer Linse und verzerrte ihr Bild zu einem langen Bogen, den die Astronomen “Sunrise Arc“ nannten, weil ihnen WHL0137-zD1 dann doch zu prosaisch war.